الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إجراء 1350 تدخلًا قلبيًا دقيقًا ومعقدًا مجانًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال النصف الأول من عام 2025.

وتأتي هذه الخدمات دون أي تكاليف على المرضى، وذلك في إطار التزام الوزارة بتوفير أحدث أساليب العلاج للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدخلات شملت قساطر قلبية عاجلة وطارئة، خدمات الرعاية القلبية المركزة على مدار الساعة، وعلاج حالات الانسداد الكلي المزمن للشريان التاجي (CTO) باستخدام القسطرة، بتكلفة تصل إلى 120 ألف جنيه للحالة، كما تم استخدام تقنيات متقدمة مثل قسطرة الموجات الصوتية للشرايين التاجية (IVUS) بتكلفة 60 ألف جنيه للحالة، وقسطرة الشنيور الطبي (ROTA) لعلاج التضيقات المتكلسة بتكلفة 80 ألف جنيه للحالة.

وأشار «عبدالغفار» ، إلى استمرار المستشفى في تقديم تقنية زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)، كبديل لجراحات القلب المفتوح، بتكلفة تقارب مليون جنيه للحالة، محققًا معدلات نجاح عالمية للعام السابع على التوالي.

اضطرابات كهرباء القلب

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن وحدة القلب بالمستشفى تقدم خدمات متميزة لعلاج اضطرابات كهرباء القلب، تشمل التشخيص بجهاز الهولتر، متابعة أجهزة تنظيم ضربات القلب، وزراعة هذه الأجهزة بتكلفة تصل إلى 150 ألف جنيه للحالة، كما تُجرى عمليات إصلاح العيوب الخلقية بالقسطرة بتكلفة 70 ألف جنيه للحالة، إلى جانب تقديم خدمات عيادات خارجية متخصصة تضم كبار الاستشاريين، وعيادة موجات صوتية تعمل طوال الأسبوع لتشخيص الكبار والأطفال.

وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، أن مستشفى الشيخ زايد التخصصي يُعد واحدًا من خمسة مراكز طبية على مستوى الجمهورية تقدم خدمات زراعة الصمام الأورطي (TAVI) وعلاج الانسداد الكلي المزمن (CTO) بالقسطرة، ضمن مبادرة رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك لصالح مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.