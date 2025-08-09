قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
الدول العربية والإسلامية:خطة إسرائيل للسيطرة على غزة انتهاك صارخ ومحاولةً لفرض أمر واقع
مصر تضيف 2000 ميجاوات طاقة متجددة للشبكة القومية وتتفوق على دول أوروبية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس» الجيبوتي
وزير خارجية تركيا: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ 15مليار دولار
وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية
موجة غضب.. شخص يتجول بسيارة فارهة داخل الجامع الأموي بدمشق.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي

مستشفى الشيخ زايد التخصصي
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إجراء 1350 تدخلًا قلبيًا دقيقًا ومعقدًا مجانًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال النصف الأول من عام 2025.

وتأتي هذه الخدمات دون أي تكاليف على المرضى، وذلك في إطار التزام الوزارة بتوفير أحدث أساليب العلاج للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدخلات شملت قساطر قلبية عاجلة وطارئة، خدمات الرعاية القلبية المركزة على مدار الساعة، وعلاج حالات الانسداد الكلي المزمن للشريان التاجي (CTO) باستخدام القسطرة، بتكلفة تصل إلى 120 ألف جنيه للحالة، كما تم استخدام تقنيات متقدمة مثل قسطرة الموجات الصوتية للشرايين التاجية (IVUS) بتكلفة 60 ألف جنيه للحالة، وقسطرة الشنيور الطبي (ROTA) لعلاج التضيقات المتكلسة بتكلفة 80 ألف جنيه للحالة.

وأشار «عبدالغفار» ، إلى استمرار المستشفى في تقديم تقنية زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)، كبديل لجراحات القلب المفتوح، بتكلفة تقارب مليون جنيه للحالة، محققًا معدلات نجاح عالمية للعام السابع على التوالي.

 اضطرابات كهرباء القلب

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن وحدة القلب بالمستشفى تقدم خدمات متميزة لعلاج اضطرابات كهرباء القلب، تشمل التشخيص بجهاز الهولتر، متابعة أجهزة تنظيم ضربات القلب، وزراعة هذه الأجهزة بتكلفة تصل إلى 150 ألف جنيه للحالة، كما تُجرى عمليات إصلاح العيوب الخلقية بالقسطرة بتكلفة 70 ألف جنيه للحالة، إلى جانب تقديم خدمات عيادات خارجية متخصصة تضم كبار الاستشاريين، وعيادة موجات صوتية تعمل طوال الأسبوع لتشخيص الكبار والأطفال.

وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، أن مستشفى الشيخ زايد التخصصي يُعد واحدًا من خمسة مراكز طبية على مستوى الجمهورية تقدم خدمات زراعة الصمام الأورطي (TAVI) وعلاج الانسداد الكلي المزمن (CTO) بالقسطرة، ضمن مبادرة رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك لصالح مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.

الصحة الشيخ زايد التخصصي وزارة الصحة والسكان المرضى CTO

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محكمة

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بالمعصرة للتزوير والنصب على المواطنين

متهمة

8 لفافات هيروين | السجن 7 سنوات لـ سيدة وعاطل في الموسكي

بالصور

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

