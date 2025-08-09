قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور والمفتي السابق يتفقدان مشروع إنشاء المستشفى الجامعي

علام وترابيس يتفقدان مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بدمنهور
علام وترابيس يتفقدان مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بدمنهور

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وذلك لإجراء جولة تفقدية لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي بدمنهور، للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة أعمال التشطيبات الجارية، التي تتم وفقا لمستوى عالي من الدقة والكفاءة ومعايير الجودة المطلوبة.

وأعرب رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته بزيارة الدكتور شوقي علام، معبراً عن تقديره البالغ له كأحد أهم الرموز الدينية التي تفتخر بها مصر والعالم الإسلامي، مشيدا بدوره في نشر الفكر الوسطي وإظهار الوجه الحقيقي السمح للدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه أعرب الدكتور شوقي علام عن بالغ سعادته بزيارة جامعة دمنهور، مشيدا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن اعتزازه الشديد بمحافظة البحيرة كونها مسقط رأسه، وفخره العميق بمسيرة التعليم العالي بجامعة دمنهور التي تسطع في سماء المحافظة.

وأضاف أن ارتباطه العاطفي بالبحيرة يعزز لديه الرغبة في دعم مبادرات الارتقاء بها، مشيدا بما تشهده من نهضة تعليمية وتنموية.

وأكد أن جامعة دمنهور تمثل نموذجا واضحا للتقدم العلمي والمجتمعي، حيث تسهم برامجها المتميزة وشركاتها الأكاديمية في إعداد جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل.

وخلال جولتهما الميدانية اطلع "علام" على المراحل التنفيذية الأساسية للمشروع، بدءا من الأعمال الخرسانية للهيكل الرئيسي إلى المخططات الداخلية المخصصة للأقسام التشخيصية والعلاجية والتعليمية.

وأشاد بالتقدم الملحوظ في نسب الإنجاز بمشروع المستشفى الجامعي بدمنهور، مشيرا إلى أهميته كصرح طبي متميز وأحد المشروعات القومية التي تحظى برعاية القيادة السياسية.

وأكد أن المستشفى الجامعي بدمنهور ليس مجرد مبنى بل "حقلا للعلم والرعاية الصحية"، سيمثل استثمارا استراتيجيا في صحة أبنائنا وتعليم أطبائنا المستقبليين وتوفير فرص تدريب سريري لهم، ويساهم في تخفيف الضغط على شبكات الرعاية الإقليمية؛ نظرًا للدور الكبير الذي سيقوم به في توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالي محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

وأكد "علام" أن مشروع المستشفى الجامعي بدمنهور يعتبر رافدا استراتيجيا لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الصحي، والحد من هجرة المرضى إلى المستشفيات الكبرى بالمحافظات المجاورة، مشيدا بجهود الدولة في توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية الصحية والتعليمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات.

واختتم الدكتور شوقي علام زيارته معبرا أنها لم تكن جولة تفقدية فحسب، بل كانت زيارة لقراءة مسار طموح يسعى لربط الكفاءة الطبية بحاجات المجتمع المحلي.

ودعا جميع الجهات المعنية وكافة طوائف ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكاتف الجهود وتقديم الدعم لتسريع الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات بكفاءة ومهنية، لاستقبال المرضى في أقرب وقت، مؤكداً أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في كيان المجتمع ومستقبله.

من جانبه ثمن رئيس جامعة دمنهور جهود القيادة السياسية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديث منظومة المستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، موضحا أن الأعمال الإنشائية تسير وفق الجداول الزمنية المخططة، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأضاف أنه تم اعتماد نموذج كامل لغرفة إقامة المرضى وفق المواصفات القياسية المعتمدة، لافتا إلى التزام الجامعة بنشر تقارير دورية حول نسب الإنجاز وخطط التشغيل لضمان أثر ملموس على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن المستشفى الجامعي بدمنهور يتكون من بدروم و أرضي و ثمانية أدوار علوية بمساحة إجمالية تقريبية 32.000 م، إضافة إلى الملحق : عبارة عن بدروم و أرضي و ثلاثة أدوار علوية بمساحة إجمالية تقريبية 12.000 م2، و إجمالي عدد أسرة 399 سرير.

رئيس جامعة دمنهور جامعة دمنهور الدكتور شوقي علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

توفير لحوم طازجة بسعر 200 جنيه للكيلو بقري أبو منقار في الوادي الجديد

تعليم الوادى الجديد

الوادي الجديد .. إطلاق برنامج "هيا نقرأ ونتعلم" لتحسين مهارات التلاميذ

جانب من الحدث

تموين الوادي الجديد: تحرير 31 محضرا لمحلات ومخازن مخالفة

بالصور

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

المزيد