قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاء عامر تتجاهل الاتهامات الموجهة لها وتنشر صورة جديدة لها
فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا قبل التحضير لمباراة المقاولون العرب
أحمد موسى: الاحتلال يستهدف حصار مدينة غزة وسط القطاع
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تفاصيل عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة.. صور
زد يهزم المقاولون بهدفين في عقر داره بالدوري الممتاز
أحمد موسى: فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز أو كهربا
مسؤول: أي اتفاق بين ترامب وبوتين لن يكون ذا قيمة دون مشاركة أوروبا وأوكرانيا
ليه الاستهداف الممنهج لبلدي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء
أحمد موسى: مصر عندها بنية تحتية للغاز الطبيعي مش متواجدة عند حد
تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري
ملف الغاز| أحمد موسى يرد بقوة على الشائعات المحيطة بالدولة المصرية.. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لشباب الفراعنة للقاء اليابان بكأس العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة
منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة
كريم عاطف

أعلن الإسباني فرناندو روبيرتو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة، عن تشكيل الفراعنة بلقاء اليابان ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة العالم تحت 19 عامًا، المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

ويشارك في منافسات بطولة العالم النسخة الحادية عشر لشباب لكرة اليد 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، والتي تقام رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية والتي تحمل شعار "مصر تستقبل العالم".
 

وجاء  تشكيل منتخب الفراعنة كالتالي :

يوسف عبد الهادي
عادل العطار
حمزة عبد الله
سيف الدين إبراهيم 
يحي الكردي
زياد عواد
حازم الصباغ
عمر بكر
عبد الرحمن علي
عمر الزميان
يوسف احمد 
محمد عبد الهادي
محمد شلبي
حسين عبد الرحمن
احمد محمود
حسين علي

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.


المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

فرناندو روبيرتو منتخب مصر منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة منتخب مصر لكرة اليد تشكيل الفراعنة اليابان بطولة العالم تحت 19 عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: الكلام عن توقيع مصر اتفاقية غاز مع إسرائيل عيب يتقال

قطاع غزة

التحالف الوطني: مستعدون لتقديم الدعم دائما لقطاع غزة

الأرصاد

الأرصاد: الأسبوع الحالى أجواءه شديدة الحرارة

بالصور

أحذر من تناولها.. مخاطر خفية في "الجبن المثلثات" تهدد صحتك

مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات

بسيطة وخارقة .. اعرف فوائد الجري

فوائد الجري
فوائد الجري
فوائد الجري

الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

المقاولون و زد
المقاولون و زد
المقاولون و زد

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

فيديو

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

غواصه تيتان

هكذا تسبب أحد الضحايا في مقتل الجميع.. مفاجأة صادمة وراء كارثة الغواصة تيتان

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد