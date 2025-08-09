8 مباريات جمعت الأهلي مع مودرن سبورت قبل لقاء الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في التاسعة من مساء اليوم، السبت، إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف الأهلي فريق مودرن سبورت، في قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة ينتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والندية.

المباراة ستكون الثامنة بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود مودرن سبورت، الذي كان يحمل اسم "فيوتشر"، إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022. وسبق أن تقابلا في سبع مناسبات، فاز الأهلي في ثلاث منها، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، بينما حقق مودرن سبورت فوزًا وحيدًا. وسجل لاعبو الأهلي 12 هدفًا في شباك منافسهم مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكهم، وكان أكبر انتصار للأهلي بنتيجة 4-0 في موسم 2021-2022.

ويُعد إمام عاشور هداف الأهلي في مواجهات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي "أفشة" بهدفين.

لقاء الليلة يمثل أول اختبار رسمي للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو في بطولة الدوري، بعدما تولى قيادة الفريق قبل كأس العالم للأندية الأخيرة في الولايات المتحدة. وقد تسلم ريبيرو تقريرًا فنيًا من محللي الأداء حول مودرن سبورت، تضمن رصدًا لأسلوب لعبه، ونتائجه في الموسم الماضي، وأبرز الصفقات التي أبرمها استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي يدخل المباراة بهدف تحقيق انطلاقة قوية تؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، فيما يسعى مودرن سبورت للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من طموحاته في المنافسة مبكرًا.