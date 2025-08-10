دعم ريادة الأعمال للشباب .. فاعلية بـ متحف تل بسطا

ينظم متحف تل بسطا فاعلية تحت شعار "دعم ريادة الأعمال للشباب " وذلك علي هامش الاحتفال باليوم الدولي للشباب وذلك يوم الثلاثاء القادم ، بمقر قاعة المحاضرات بـ المتحف.



أوضحت إدارة متحف تل بسطا ،تهدف الفاعلية الي مساعدة رواد الأعمال من الشباب علي تأسيس وتنمية مشاريعهم الخاصة ؛ و تعزيز ثقافة الابتكار وصقل مهارات الشباب بشكل يتلائم مع متطلبات سوق العمل وتحويل الأفكار الخلاقة الي مشاريع واقعية ذات أثر مجتمعي فضلا عن تنمية مهارات التفكير النقدي .

متحف تل بسطا



يذكر أن مدينة تل بسطة ، تقع علي بعد حوالي ٨٠ كم شمال شرق القاهرة، و٣ كم جنوب شرق مدينة الزقازيق.

وقد عُرف الموقع منذ العصور القديمة باسم " بر باستت " او " بوباستيس " وهو يعني منزل المعبودة "باستت" المعبودة القديمة بهيئة القطة لمدينة تل بسطة تاريخ طويل من الحفائر التي نُفذت من قِبل البعثات الأجنبية والمصرية، أهمها حفائر العالم " إدوارد نافيل" عام ١٨٨٦-١٨٨٩ والتي أسفرت عن موقع معبد " باستيت الكبير" ومعبد الملك " بيبي الأول "من الأسرة السادسة ، وما يسمي قصر " أمنمحات الثالث" من الأسرة الثانية عشر.

