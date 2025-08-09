قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نهاية الحلقة الأولى من "فلاش باك".. هل مريم ما زالت حية؟

أحمد خالد صالح ومريم الجندي من حكاية فلاش باك
أحمد خالد صالح ومريم الجندي من حكاية فلاش باك
تقى الجيزاوي

انطلقت أولى حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بعنوان "فلاش باك" من بطولة النجم أحمد خالد صالح والفنانة مريم الجندي، في عرض أول على قناة DMC ومنصتي Watch It وShahid، لتبدأ رحلة درامية نفسية معقدة تتجاوز الواقع وتتلاعب بالزمن.

- جريمة قتل على أعتاب العام الجديد

الحلقة الأولى تبدأ بمشهد مثير داخل فيلا فاخرة ليلة رأس السنة، حيث يصل المصور الجنائي زياد الكردي (أحمد خالد صالح) إلى مسرح جريمة قتل غامضة طالت أستاذًا جامعيًا.

ورغم ضيقه من العمل في ليلة احتفالية، إلا أن حبه للمهنة يتغلب ويبدأ في التقاط صور موقع الجريمة بدقة، وأثناء عمله، يلفت نظره أن الجريمة لا علاقة لها بالسرقة، بل ترتبط بسياق فكري حساس، إذ كانت مكتبة القتيل مليئة بروايات تدافع عن المثلية، من بينها أعمال لأوسكار وايلد، زياد يشارك تحليله مع الضابط، الذي يُبدي انبهارًا بملاحظاته الدقيقة.

- هدية بـ3 آلاف دولار ورسالة مؤجلة

بعد العودة إلى منزله، يحاول زياد تعويض غيابه عن زوجته مريم (مريم الجندي)، فيفاجئها بلوحة أصلية كهدية قيمة تصل إلى 3 آلاف دولار.

ورغم الحزن الظاهر على ملامحها بسبب انشغاله عنها حتى في أهم الليالي، تنفرج أساريرها، ويقررا قضاء ليلة رأس السنة سويًا.

لكن المفاجأة لا تكتمل: مريم تختفي فجأة من المنزل، ثم يُفاجأ زياد بجثمانها في الشارع بعد أن صدمتها سيارة وهربت. اللحظة تُكسر قلب زياد وتتركه غارقًا في الألم والذهول.

- فلاش باك: عامان من الحزن والانهيار النفسي

ننتقل بالزمن لعامين بعد الحادثة، حيث نرى زياد منعزلاً في منزله، يتصفح صورًا قديمة تجمعه بمريم، يغمره الحزن والتوتر.

يتلقى اتصالًا من ابن عمه سامح (محمد يونس) يدعوه لحضور عيد ميلاد زوجته، وهناك يحاول الأهل تقريب زياد من فتاة تدعى ليلى (آية عبدالرازق) لفتح باب جديد في حياته، لكن زياد يبقى مشغولًا بذكرى مريم، فيعتذر وينسحب بهدوء.

- نصيحة من الطبيب ورسالة من الغياب

زيارة زياد لطبيبه النفسي تكشف عن عمق أزمته، إذ يواجه صعوبة في التوقف عن تناول المهدئات التي أصبحت تؤثر على سلوكه.

الطبيب ينصحه بخوض تجربة جديدة والتوقف عن اجترار الماضي.

وفي الوقت نفسه، يُعنفه سامح على انسحابه المفاجئ ويطلب منه إعطاء "ليلى" فرصة أخرى، فتوافق الأخيرة بعد أن تعرفت على ماضيه.

- أمنية عند منتصف الليل... ورسالة من العالم الآخر

يقرر زياد مقابلة ليلى ليلة رأس السنة، ويعتذر لها عن انسحابه السابق. تتحدث معه بصراحة عن حياتها، وتدعوه في تمام الساعة 12 لأن يتمنى أمنية للعام الجديد.

يتمنى زياد أمنية غير متوقعة: "أتمنى أشوف مريم تاني"،
فتجيبه ليلى برسالة بليغة: "النهايات مش دايمًا نهاية، أحيانًا بتكون بداية جديدة."

- الصدمة الكبرى.. حساب مريم يعود للحياة

تُشجعه ليلى على العودة لاستخدام مواقع التواصل بعد انقطاع عامين. وبالفعل، يعود زياد إلى حساباته على السوشيال ميديا، ويجد رسائل ترحيب كثيرة.

لكن المفاجأة القاتلة تحدث فجأة: يظهر حساب مريم "أونلاين".
اللحظة تقلب كل شيء،  فهل هي على قيد الحياة؟ هل هناك من يستخدم الحساب؟.

الحلقة تنتهي على هذا المشهد الصادم، في انتظار إجابات في الحلقات القادمة.

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
وفاة عامل نظافة
آيتن عامر
منتخب مصر للناشئين
