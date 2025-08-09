تحركات دبلوماسية مصرية نشطة.. نواب: زيارة وزير خارجية تركيا تحول استراتيجي.. وموقفنا من غزة يعبر عن صوت كل العرب

شهد المشهد السياسي المصري والإقليمي تفاعلات دبلوماسية بارزة خلال الساعات الماضية، تمثلت في زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى مدينة العلمين ولقائه بالرئيس السيسي وبنظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، بالتوازي مع مواقف سياسية داعمة بقوة لبيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة.

تحول استراتيجي في العلاقات المصرية – التركية

الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أكدت أن الزيارة التركية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس تحولًا استراتيجيًا في مسار العلاقات الثنائية. وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لمرحلة من إعادة بناء الثقة بين القاهرة وأنقرة، وتهيئ لانطلاقة جديدة في التعاون الإقليمي والدولي، خاصة في ظل تحديات غزة وليبيا وشرق المتوسط.

وأشارت سليمان إلى أن الزيارة ستسهم في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المتبادلة، مشددة على أن السياسة الخارجية المصرية المتوازنة، القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

بيان الخارجية المصرية.. رسالة حاسمة ضد الاحتلال

في سياق متصل، أشاد حزب شعب مصر، برئاسة أشرف المقدم، بالبيان القوي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بشكل واضح قرار إسرائيل احتلال غزة بالكامل. المقدم وصف القرار الإسرائيلي بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، معتبراً أن بيان القاهرة يعبر عن صوت كل المصريين والعرب في دعم الحق الفلسطيني.

وطالب رئيس حزب شعب مصر القوى السياسية العربية بالاصطفاف خلف الموقف المصري، والعمل على فضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه.

حماة الوطن يرفض الاحتلال ويدعم جهود السلام

من جانبه، أعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع لمحاولات إسرائيل احتلال قطاع غزة ضمن خطط تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية وتهدد استقرار المنطقة بالكامل.

وأكد الحزب دعمه للتحركات المصرية الهادفة إلى وقف التوسع الاستيطاني، وتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام، مع التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف التجاوزات الإسرائيلية ومنع انزلاق المنطقة نحو صراعات أوسع.