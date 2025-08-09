قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
ستوديو إكسترا يكشف حسابًا وهميًا يحتال على المواطنين
نشوب حريق هائل فى مطعم شهير بشبرا الخيمة
إنقاذ حياة مسن اخترق رقبته منشار كهربائي بأسيوط
البنكرياس.. إعلامية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لانغام
رسميا.. ليفربول يعلن رحيل نونيز إلى الهلال السعودي
الأهلي يحرز هدف التعادل في شباك مودرن بأقدام ياسين مرعي
نقابة القراء تفتح باب الترشح للانتخابات بإشراف قضائي كامل
الأهلي في مأزق.. مودرن سبورت يعزز تقدمه بالهدف الثاني
حسام حسن يفسد فرحة الأهلي ويحرز هدف التعادل لـ مودرن سبورت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحركات دبلوماسية مصرية نشطة.. نواب: زيارة وزير خارجية تركيا تحول استراتيجي.. وموقفنا من غزة يعبر عن صوت كل العرب

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

شهد المشهد السياسي المصري والإقليمي تفاعلات دبلوماسية بارزة خلال الساعات الماضية، تمثلت في زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى مدينة العلمين ولقائه بالرئيس السيسي وبنظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، بالتوازي مع مواقف سياسية داعمة بقوة لبيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة.

تحول استراتيجي في العلاقات المصرية – التركية

الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أكدت أن الزيارة التركية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس تحولًا استراتيجيًا في مسار العلاقات الثنائية. وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لمرحلة من إعادة بناء الثقة بين القاهرة وأنقرة، وتهيئ لانطلاقة جديدة في التعاون الإقليمي والدولي، خاصة في ظل تحديات غزة وليبيا وشرق المتوسط.

وأشارت سليمان إلى أن الزيارة ستسهم في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المتبادلة، مشددة على أن السياسة الخارجية المصرية المتوازنة، القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

بيان الخارجية المصرية.. رسالة حاسمة ضد الاحتلال

في سياق متصل، أشاد حزب شعب مصر، برئاسة أشرف المقدم، بالبيان القوي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بشكل واضح قرار إسرائيل احتلال غزة بالكامل. المقدم وصف القرار الإسرائيلي بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، معتبراً أن بيان القاهرة يعبر عن صوت كل المصريين والعرب في دعم الحق الفلسطيني.

وطالب رئيس حزب شعب مصر القوى السياسية العربية بالاصطفاف خلف الموقف المصري، والعمل على فضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه.

حماة الوطن يرفض الاحتلال ويدعم جهود السلام

من جانبه، أعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع لمحاولات إسرائيل احتلال قطاع غزة ضمن خطط تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية وتهدد استقرار المنطقة بالكامل.

وأكد الحزب دعمه للتحركات المصرية الهادفة إلى وقف التوسع الاستيطاني، وتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام، مع التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف التجاوزات الإسرائيلية ومنع انزلاق المنطقة نحو صراعات أوسع.

غزة فلسطين البرلمان مجلس الشيوخ اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظة الغربية تبدأ تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات.. والمحافظ: لا تهاون مع أي مخالفة وحصر فوري للتعديات

جنازة شعبية بالغربية

وداعًا سلمى.. وصول جثمان طبيبة قصر العيني المتوفية أثناء أداء عملها بمسقط رأسها بالمحلة.. صور

الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة

7 مراكز تحكم إقليمية تؤمن تغذية واستقرار الكهرباء ..والقاهرة تجابه ارتفاع الأحمال

بالصور

6 طرق بسيطة للتغلب على حرقة المعدة وارتجاع المريء .. مضع العلكة أغربها

حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة

نوع خضار غير متوقع يعالج أمراض القلب ويحمى منها

القلب
القلب
القلب

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد