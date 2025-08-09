قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

روشتة برلمانية لحل أزمة الزيوت المستعملة وتدويرها بشكل آمن

أميرة خلف

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الجديدة التى أعلنت عنها وزارة البيئة، بشأن ضبط تداول زيوت الطعام المستعملة ، بمثابة خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة، بما يحد من التلوث ويعزز فرص الاستثمار في الصناعات البيئية.

وأشار "الشوربجي" ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الحكومة تسعى في الوقت الراهن إلى وضع حلول جذرية لأزمة زيوت الطعام المستعملة، بما يضمن توجيهها نحو قنوات إعادة التدوير الآمن، بدلًا من تسريبها إلى الأسواق أو التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة.

وطالب عضو النواب بضرورة إطلاق حملات للتوعية ، إضافة لتشديد الرقابة على المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، صدور قرار رسمي من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، ضمن جهود الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذا النوع من المخلفات.


و يتضمن القرار الجديد إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتغطية جميع الأنشطة المرتبطة بتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في الجمع أو النقل أو التخزين.

مجلس النواب وزارة البيئة زيوت الطعام المستعملة زيوت مستعملة البيئة

