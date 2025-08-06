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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيئة تضبط حيوانات مهددة بالانقراض داخل كافيتريا بالإسكندرية

وزارة البيئة
وزارة البيئة
حنان توفيق

 قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية ، فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتشديد الرقابة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجى، بمتابعة البلاغ الوارد إلى الوزارة بشأن وجود عدد كبير من الحيوانات البرية والنادرة داخل أحدى الكافيتريات بمحافظة الإسكندرية بالمخالفة لأحكام اتفاقية سايتس المعنية بحماية الأنواع البرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن فرع الإسكندرية قام على الفور بتشكيل لجنة لمتابعة البلاغ، حيث تبين بالمعاينة وجود عدد من الحيوانات المهددة بالإنقراض مثل 4  ثعالب، ٢ ثعبان ، ٢ عقاب ،صقر حوام ،٢طاووس، و بجعة و٢ نسناس ، بالإضافة إلى عدد ٢ ورل و ٢سحلية.

ووجهت د. منال عوض فرع الإسكندرية لتسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها الى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها لحين صدور قرار النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشددت  د. منال عوض على خطورة  اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص ، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للماده 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها  أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.

وتأتى هذه الإجراءات فى ضوء حرص وزارة البيئة على الإلتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجى والاتزان البيئى الذى يضمن استقرار الحياة البيولوجية على كوكب الارض.

وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى  جريمة بيئية تخص التعدى علي الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة الحيوانات المهددة بالإنقراض حديقة الحيوان

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