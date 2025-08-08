قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يشيد بأداء الزمالك بعد الفوز على سيراميكا
فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي
صوت مصر: رفض القاهرة احتلال غزة يعبر عن ضمير الأمة ويفضح المشروع الصهيوني
حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين
أول قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على سيراميكا
التفاصيل الكاملة لإنقاذ حياة 18 مصابا بحادث أتوبيس بمستشفي زهور بورسعيد
الجنايني: فوز الزمالك على سيراميكا بداية مطمئنة وتجربة إدارية فريدة
هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

​بعد تداول صور وفيديو لمخلفات بلاستيكية.. البيئة تشن حملة نظافة في محمية نبق| صور

المخلفات البلاستيكية في محمية نبق
المخلفات البلاستيكية في محمية نبق

شنت وزارة البيئة، ممثلة في قطاع محميات جنوب سيناء، حملة نظافة كبرى في محمية نبق . استجابةً لتداول صور ومقاطع فيديو تظهر انتشار المخلفات البلاستيكية داخل حدودها. 

جاءت هذه الخطوة بعد مناشدة من جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر، برئاسة جبلي علي، للمسؤولين بضرورة التحرك العاجل لحماية المحمية.

وحصل موقع “صدى البلد” على صور ومقاطع فيديو للموقع قبل بدء الحملة، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المحميات وصون التنوع البيولوجي.


​وأوضح بيان صادر عن وزارة البيئة أن الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لمحميات سيناء، بالتعاون مع مجلس مدينة شرم الشيخ، ارتكزت على عدة محاور رئيسية تتمثل في :
​إزالة المخلفات الصلبة: العمل على تنظيف المحمية بشكل شامل من جميع أنواع المخلفات.
​التوعية البيئية: تنظيم حملات توعية للزوار والسكان المحليين بأهمية الحفاظ على البيئة.
​تعزيز التعاون: إشراك المجتمع المحلي ومجلس المدينة في جهود حماية الطبيعة.
​محمية نبق:
​تقع المحمية على بُعد 40 كم شمال شرم الشيخ، وتُعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في مصر. تتميز محمية نبق بأنظمة بيئية متنوعة وفريدة، تشمل الشعاب المرجانية وغابات المانجروف، بالإضافة إلى الكائنات البحرية والبرية النادرة، وبيئات جبلية وصحراوية، وتعتبر محطة هامة للطيور المهاجرة والمقيمة.

جنوب سيناء محمية نبق حملة نظافة البيئية محميات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

الصيدلة72% والهندسة68%..انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

ترشيحاتنا

أموال

الإتجار بالمواد المخدرة .. حبس شخصين لقيامهما بغسل 80 مليون جنيه

المتهمة

حبس التيك توكر بوبا اللدغة في نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

المتهم

الإسكندرية .. القبض على حداد حاول سرقة قطع حديدية من مترو العصافرة

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد