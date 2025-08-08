​بعد تداول صور وفيديو لمخلفات بلاستيكية.. البيئة تشن حملة نظافة في محمية نبق| صور

شنت وزارة البيئة، ممثلة في قطاع محميات جنوب سيناء، حملة نظافة كبرى في محمية نبق . استجابةً لتداول صور ومقاطع فيديو تظهر انتشار المخلفات البلاستيكية داخل حدودها.

جاءت هذه الخطوة بعد مناشدة من جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر، برئاسة جبلي علي، للمسؤولين بضرورة التحرك العاجل لحماية المحمية.

​

وحصل موقع “صدى البلد” على صور ومقاطع فيديو للموقع قبل بدء الحملة، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المحميات وصون التنوع البيولوجي.



​وأوضح بيان صادر عن وزارة البيئة أن الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لمحميات سيناء، بالتعاون مع مجلس مدينة شرم الشيخ، ارتكزت على عدة محاور رئيسية تتمثل في :

​إزالة المخلفات الصلبة: العمل على تنظيف المحمية بشكل شامل من جميع أنواع المخلفات.

​التوعية البيئية: تنظيم حملات توعية للزوار والسكان المحليين بأهمية الحفاظ على البيئة.

​تعزيز التعاون: إشراك المجتمع المحلي ومجلس المدينة في جهود حماية الطبيعة.

​محمية نبق:

​تقع المحمية على بُعد 40 كم شمال شرم الشيخ، وتُعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في مصر. تتميز محمية نبق بأنظمة بيئية متنوعة وفريدة، تشمل الشعاب المرجانية وغابات المانجروف، بالإضافة إلى الكائنات البحرية والبرية النادرة، وبيئات جبلية وصحراوية، وتعتبر محطة هامة للطيور المهاجرة والمقيمة.