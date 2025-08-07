عبد الغني هندي: مناهج الأزهر تُعد بيئة مقاومة لفكر الجماعات المتشددة

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مناهج الأزهر لا تحض على الإرهاب أو التطرف، بل تُعد بيئة مقاومة لفكر الجماعات المتشددة، ومصدرًا لتكوين عقلية علمية منضبطة قادرة على مواجهة دعاوى العنف والتكفير.

وقال عبد الغني هندي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن فهم الأزهر للعقيدة الإسلامية يقوم على التكامل بين النقل والعقل، بخلاف الجماعات التي تعتمد على النصوص فقط دون تأويل أو اجتهاد، مؤكدا أن الأزهر يدرس السنة النبوية دراسة نقدية، ويُدرّس علم الحديث بمناهج علمية دقيقة، مشيرًا إلى جهود العلماء في نقد شروح البخاري وتصحيحها منذ أكثر من 90 عامًا.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أكثر من 45 ألف طالب من 112 دولة حول العالم يدرسون في الأزهر، وثقة هذه الدول في المؤسسة الأزهرية ليست عشوائية، بل نابعة من إدراكهم لقوة المنهج واعتداله.