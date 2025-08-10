إنبي: سنطالب المصري بـ 8 ملايين جنيه نظير انتقال محمود جاد لـ بيراميدز

كشف محمد إسماعيل، المدير الرياضي بنادي إنبي، أن إدارة النادي البترولي ستطالب النادي المصري البورسعيدي بمبلغ يقارب الـ8 ملايين جنيه مصري، نظير انتقال اللاعب محمود جاد لصفوف بيراميدز.

وقال محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي، في تصريحات خاصة لـ«ستاد المحور» تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن الاتفاق بين نادي إنبي والنادي المصري كان ينص على نسبية من إعادة بيع اللاعب محمود جاد والنسبة تٌقدر بـ20%، وبالتالي إنبي سيحصل على 8 ملايين جنيه.

وأكد: سنخاطب المصري البورسعيدي للحصول على نسبة إعادة البيع في صفقة انتقال محمود جاد من النادي البورسعيدي إلى بيراميدز.