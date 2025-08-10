سيامة راهب في درجة القسيسية بإنجلترا على يد الأنبا أنتوني

صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، ورئيس دير القديس البابا أثناسيوس الرسولي بإنجلترا، القداس الإلهي ، في الدير ذاته، وشاركه نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندناڤية وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الراهب كاراس سانت أثناسيوس درجة القسيسية.

وشارك في صلوات القداس والسيامة الآباء رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بموا، أسقف السويس، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ، وعقب صلاة الصلح صلي نيافته صلوات طقس رسامة ٢٧ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس(مرتل)، من أجل الخدمة بالكنيسة ذاتها، وذلك ضمن احتفالات نهضة السيدة العذراء، وسط حضور عدد كبير من أبناء الكنيسة.