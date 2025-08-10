انطلاق معسكر منتخب الشباب مواليد 2007 المجموعة الثانية

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب من مواليد 2007 للمجموعة الثانية، ويستمر حتى 14 أغسطس الجاري في الملاعب الفرعية بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وذلك في إطار التحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة.

ويسعى جهاز منتخب مصر بقيادة وائل رياض المدير الفني إلى الاستقرار على أفضل العناصر التي تمثل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.



وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض أعلن في وقت سابق عن أسماء 28 لاعباً للدخول في المعسكر الثاني، حيث انتهى معسكر المجموعة الأولى يوم الخميس الماضي.