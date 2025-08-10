قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي ينتقل إلى استعمار استيطاني كامل

هاجر ابراهيم

أكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية: “إسرائيل تقضي على قيمنا الإنسانية بل تذبحها حول العالم، وكل الأحرار وأصحاب الضمائر المدافعين عن حقوق الإنسان يشعرون أنهم أصبحوا ضحايا غير مباشرين لجرائم الإحتلال التي ترتكبها فى غزة”.


وأضاف خلال مؤتمر عاجل للجامعة العربية: “إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا للإبادة الجماعية ضد أكثر من مليوني فلسطيني فى غزة، وإن إعلان حكومة الإحتلال السيطرة الكاملة على غزة لا يعد تحولا قانونيا بقدر ما يكشف نية ترسيخ الإستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وغزة لا تزال أرضا محتلة لأن إسرائيل تفرض سيطرة فعلية على حدودها”.

وتابع: “إن هذا القرار العدواني إنما يعبر عن نية واضحة لتعميق الإحتلال، ضاربا كل القرارات الدولية بإنهائه، وفى الفضة الغربية تمارس إسرائيل كل يوم القتل والحصار وهدم المنازل وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أرضها، وإسرائيل حولت مراكز المساعدات بقطاع غزة إلى مصائد الموت”.

وأشار: “المنظومة الدولية تقف عاجزة عن إيقاف جريمة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وتحولت إسرائيل من قوة إحتلال غير قانوني إلي استعمار استيطاني،  ونحمل المجتمع الدولي المسئولية عن خزلان شعب يتعرض للإبادة والتطهير العرقي، ونطلب الحماية للشعب الفلسطيني التي هي حق أصيل له”.

