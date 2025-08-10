مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي ينتقل إلى استعمار استيطاني كامل

أكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية: “إسرائيل تقضي على قيمنا الإنسانية بل تذبحها حول العالم، وكل الأحرار وأصحاب الضمائر المدافعين عن حقوق الإنسان يشعرون أنهم أصبحوا ضحايا غير مباشرين لجرائم الإحتلال التي ترتكبها فى غزة”.



وأضاف خلال مؤتمر عاجل للجامعة العربية: “إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا للإبادة الجماعية ضد أكثر من مليوني فلسطيني فى غزة، وإن إعلان حكومة الإحتلال السيطرة الكاملة على غزة لا يعد تحولا قانونيا بقدر ما يكشف نية ترسيخ الإستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وغزة لا تزال أرضا محتلة لأن إسرائيل تفرض سيطرة فعلية على حدودها”.

وتابع: “إن هذا القرار العدواني إنما يعبر عن نية واضحة لتعميق الإحتلال، ضاربا كل القرارات الدولية بإنهائه، وفى الفضة الغربية تمارس إسرائيل كل يوم القتل والحصار وهدم المنازل وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أرضها، وإسرائيل حولت مراكز المساعدات بقطاع غزة إلى مصائد الموت”.

وأشار: “المنظومة الدولية تقف عاجزة عن إيقاف جريمة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وتحولت إسرائيل من قوة إحتلال غير قانوني إلي استعمار استيطاني، ونحمل المجتمع الدولي المسئولية عن خزلان شعب يتعرض للإبادة والتطهير العرقي، ونطلب الحماية للشعب الفلسطيني التي هي حق أصيل له”.