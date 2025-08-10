مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية: إسرائيـ.ل حولت مراكز المساعدات إلى مصائد للموت

أكد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا لإبادة الجماعية ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

جريمة الإبادة الجماعية

وأوضح "العكلوك" خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة، أن المنظومة الدولية تقف عاجزة عن إيقاف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى أن إسرائيل تمنع المواد الغذائية عن أطفال غزة وأغلقت كل المعابر والمنافذ بالقطاع، مؤكدا أن إسرائيل حاولت مراكز المساعدات بقطاع غزة إلى مصائد للموت.