مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسلط 60 منظمة إرهابية ضد شعبنا

قال مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية إن إسرائيل تمارس كل يوم في الضفة الغربية القتل والحصار وهدم المنازل وتوسيع الاستيطان الاستعماري وتدمير مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين وتهجير أهلها.

60 منظمة إرهابية من المستوطنين

وأضاف مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية خلال كلمته باجتماع الجامعة إن إسرائيل تسلط 60 منظمة إرهابية من المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومجموعات تقتل المواطنين وتنشر الرعب على الطرق وتحرق المنازل والمركبات ومزارع الزيتون.

حماية قوات الاحتلال

وأكد على أن مدينة القدس المحتلة تشهد تصعيدا غير مسبوق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية؛ حيث يجري اقتحام آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.