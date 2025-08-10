ملك زاهر عن حفل حسين الجسمي: أجمل حدث حضرته في حياتي

أعربت الفنانة ملك زاهر عن إعجابها الشديد بأجواء حفل الفنان حسين الجسمي، الذي أُقيم في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضرت ملك الحفل برفقة أسرتها، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورًا ولقطات من الحدث، وعلّقت قائلة: "ربما كان هذا أجمل وأمتع حدث حضرته على الإطلاق، كان مقدار الحب والدفء الذي غمرني مذهلًا، أنا سعيدة جدًا ويشرفني لقاء النجم والأسطورة العظيم"،حسين الجسمي

كما وجهت ملك رسالة خاصة إلى المنتج والفنان هشام جمال، زوج شقيقتها ليلى زاهر، عبّرت فيها عن تقديرها الكبير له، قائلة: "قبل كل شيء، أنا فخورة جدًا بأخي الكبير الذي أحبه وأُعجب به أكثر من أي شيء آخر، لم تخيب ظني يومًا بأنك أخي وزوج أختي، الله يحفظكما دائمًا، أحبك كثيرًا يا حبيبي".



