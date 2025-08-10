قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع وزاري للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
فن وثقافة

ملك زاهر عن حفل حسين الجسمي: أجمل حدث حضرته في حياتي

ملك زاهر
ملك زاهر
منار نور

أعربت الفنانة ملك زاهر عن إعجابها الشديد بأجواء حفل الفنان حسين الجسمي، الذي أُقيم في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضرت ملك الحفل برفقة أسرتها، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورًا ولقطات من الحدث، وعلّقت قائلة: "ربما كان هذا أجمل وأمتع حدث حضرته على الإطلاق، كان مقدار الحب والدفء الذي غمرني مذهلًا، أنا سعيدة جدًا ويشرفني لقاء النجم والأسطورة العظيم"،حسين الجسمي 

كما وجهت ملك رسالة خاصة إلى المنتج والفنان هشام جمال، زوج شقيقتها ليلى زاهر، عبّرت فيها عن تقديرها الكبير له، قائلة: "قبل كل شيء، أنا فخورة جدًا بأخي الكبير الذي أحبه وأُعجب به أكثر من أي شيء آخر، لم تخيب ظني يومًا بأنك أخي وزوج أختي، الله يحفظكما دائمًا، أحبك كثيرًا يا حبيبي".


 

ملك زاهر احمد زاهر حسين الجسمي

