كان بيجيب لنا أكل.. ويزو: أشرف عبد الباقي السبب في تقديم الوجوه الجديدة

حلت الفنانة دينا محسن -ويزو- ضيفة على برنامج “ضيفي” للإعلامي معتز الدمرداش، وكشفت في عن بداية مشوارها الفني مع فريق مسرح مصر للفنان أشرف عبد الباقى.

وقالت زيزو، خلال اللقاء إن أشرف عبد الباقي، السبب في تقديم كل هذه الوجوه الجديدة للجمهور، ولم يكن يعلمها أحد من قبل.

وأضافت ويزو، أن أشرف عبد الباقى، هو الوحيد الذي قدم شبابا لم يعرفهم أحد من قبل، مشيرة إلى أنه كان يضع لهم “قبض شهري”، معلقة: «كان عاملنا قبض شهري وجايب شقق في مدينة 6 أكتوبر وكان مدير أعماله بيجيب لنا أكل عشان ما نصرفش فلوس في المواصلات والأكل».

أعمال ويزو

وشاركت ويزو في دراما رمضان الماضي بمسلسل”سيد الناس” حيث ظهرت خلال الأحداث كضيفة شرف، والمسلسل من إنتاج صادق الصباح، بطولة إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، ريم مصطفى، رنا رئيس، صلاح عبدالله، منة فضالي، نشوى مصطفى، بشرى، أحمد زاهر، إنجي المقدم، طارق النهري، أحمد فهيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.