خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
القاهرة الاخبارية : معبر رفح أيقونة إنسانية تواجه عراقيل إسرائيلية
احتجاجات واسعة في اليونان ضمن "يوم الغضب" تضامنًا مع فلسطين
فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري | من هم؟
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة لتطوير ملف الإعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة رئيس المراحل الأخيرة  لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

إطلالة على العديد من المواقع التاريخية الخالدة

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع حدائق "تلال الفسطاط" من اهتمام، وذلك بالنظر لما يحتوي عليه من العديد من المكونات والمناطق التراثية والترفيهية، هذا إلى جانب ما يتمتع به من إطلالة على العديد من المواقع التاريخية الخالدة، وهو ما يجعله نقطة جذب ومقصداً سياحياً للعديد من الزائرين، فضلا عن المساحات الخضراء الواسعة واعتباره متنزها بيئيا وسياحيا وثقافيا متميزا في قلب العاصمة القاهرة.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بمختلف مكونات ومناطق مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، والبدء في تشغيله وطرح مختلف الخدمات الموجودة به أمام الجمهور.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، لافتا إلى حجم الأعمال المنفذة والجاري الانتهاء منها بكل من المناطق الثقافية، والاستثمارية، وكذا مناطق الأسواق، والمغامرات، والتلال، والنهر، والحدائق التراثية، والقصبة، والحفائر، والبوابات والاسوار، والمخزن المتحفي، وساحة مسجد عمرو بن العاص، وما سجلته هذه المناطق من معدلات ونسب تنفيذ مرتفعة لمختلف الأعمال بها، وتمت الإشارة إلى أنه يتم الانتهاء حاليا من مختلف هذه المكونات.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه جار إتمام إجراءات الاستلام الابتدائي لعدد من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وكذا العمل على تكثيف الأعمال بباقي المناطق والمكونات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في بدء الأنشطة والفعاليات بها.  

وتناول اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال الاجتماع، بشكل تفصيلي معدلات ونسب انجاز الأعمال لمختلف مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، وموقف تنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع على مستوى المشروع، مستعرضا ما تتضمنه كل منطقة من مكونات تضم المساحات الخضراء، والبحيرات الصناعية والمباني الخدمية والمطاعم والمولات وساحات الاحتفالات.    

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بملف إدارة وتشغيل مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، لافتا إلى تفاصيل الزيارات الميدانية التي قام بها عدد من الشركات والتحالفات الراغبة في التقدم لإدارة وتشغيل المشروع، وكذا الاستفسارات الواردة للصندوق من المستثمرين المتقدمين لإدارة وتشغيل المشروع خلال فترة نشر الإعلان.

كما عرض المهندس خالد صديق، موقف قيام لجنة فحص ودراسة ملفات الشركات والتحالفات المتقدمة لإدارة وتشغيل المشروع بمهامها لتحديد الشركات المؤهلة.

وفى هذا الصدد، أشار المهندس خالد صديق، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الإسكان بشأن اختيار المشغل الذي يتولى أعمال تشغيل الحديقة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات، وجودة أعمال الصيانة والتشغيل والإدارة.
 

مصطفى مدبولي العلمين الجديدة تلال الفسطاط الفسطاط رئيس الوزراء

