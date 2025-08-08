مشروع لوجستي متكامل بـ اقتصادية قناة السويس | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 2 إلى 8 أغسطس ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات المحلية.

شهد رئيس الوزراء افتتاح شركة "إعمار مصر" لفندق "Palace Beach Resort Marassi" في "مراسي الساحل الشمالي"، باستثمارات تقدر بـ 9 مليارات جنيه، مؤكدًا حرص الدولة على تشجيع الاستثمار السياحي.

كما شهد فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن ملف رعاية المصريين في الخارج يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض مشروع لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منها، باعتباره مشروعًا لوجستيًا صناعيًا متكاملًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتُقدر استثماراته بنحو ٩٠ مليون يورو.

كما عقد اجتماعًا لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء في السوق المصرية، ومؤشرات تطورها، مؤكدًا اهتمام الحكومة بإتاحة كافة المقومات الداعمة لنمو هذه الصناعة الحيوية، وتعزيز فرص توطينها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لها.

وحققت صناعة الدواء قفزات في مبيعاتها بالسوق المحلية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توافر مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية من 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى نمو مبيعات الشركات الأجنبية بسوق الدواء المصرية في عام 2024، بنسبة بلغت 43% مقارنة بعام 2023.

كما أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ودعا جموع الناخبين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني باعتباره حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تم استعراض الاستثمارات المختلفة التي يتم ضخها في مشروعات العاصمة، وإجمالي فرص العمل التي يتم توفيرها، وكذا المشروعات الخدمية بالأحياء المختلفة.

وعقد اجتماع لمتابعة جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، والمنظومة الخاصة بتداولها، وتمت الإشارة إلى ما يتم إتاحته من تيسيرات لدعم هذه الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات لها، بالإضافة الي مواصلة جهود حوكمة المنظومة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق، لبحث عدد من القضايا وملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا إمكانية تعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع المزيد من الشركات الفيتنامية على التواجد والعمل في السوق المصرية.

وشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الأدوية، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والتصنيع الدوائي.

كما استقبل نظيره السوداني، حيث ترأس جلسة مباحثات لمناقشة أطر ومشاريع التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، وعقدت اجتماعات ثنائية بين الوزراء من الجانبين لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.