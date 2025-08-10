برنامج أبواب الخير يدعم مسنة ويتحمل 25 ألف جنيه لتركيب أسنان لها

يواصل برنامج "أبواب الخير" دوره الخدمي والتنموي ورسالته في دعم أهلينا في شتى بقاع الجمهورية وتقديم المفاجآت وتحقيق الأمنيات، ويذاع في الثالثة عصر اليوم الأحد عبر أثير إذاعة راديو مصر، وفي حلقة اليوم الأحد استقبل البرنامج اتصالًا هاتفيًا من ام أحمد (محتاجة جهاز عروسة لحفيدتها شوق أحمد).

وقالت إنها أرملة لديها 61 سنة وأن نجلها أحمد كان مريض بالكبد، وانفصل عن زوجته منذ عشرين عاما وتركت له بنت " شوق" وقمت أنا بتربيتها ثم توفي ابني احمد والد شوق ومعاشي ٣٠٠ جنيه، واتمني مساعدتي في شراء جهاز عروسة لحفيدتي شوق وهي مكتوب كتابها حاليا.

تحمل التكالبف كاملة

وزف الليثي بشرى سارة إلى أم أحمد بأن البرنامج يهديها جهاز عروسة لحفيدتها شوق وسيتحمل التكاليف بالكامل.

وفي نفس الحلقة وفقرة المفاجأت تلفي البرنامج اتصالا هاتفيا من منة محمد (محتاجة تركيب أسنان لوالدتها أم منة بتكلفة ٢٥ ألف جنيه).

وقالت: والدتي منفصلة عن والدي ومن بعد الطلاق حالتها النفسية سيئة وأسنانها تقع منها ولا تستطيع الأكل، وذهبت الي العديد من الأطباء واجمعوا انها تحتاج إلى تركيب اسنان بتكلفة ٢٥ ألف جنية، لكن ظروفنا المادية صعبة ولا يوجد لدينا معاش شهري.

وزف "الليثي" بشرى سارة إلى منة بأن البرنامج سيتحمل تكلفة تركيب أسنان لوالدتها بتكلفة ٢٥ ألف جنيه.

على جانب آخر، يحمل البرنامج في دورته الجديدة العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى، ويسهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية، وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.