اتحاد السلة يكشف نظام بطولات الممتاز أ والمرتبط لموسم 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، تفاصيل نظام بطولات دوري الممتاز أ للرجال والسيدات، إلى جانب دوري المرتبط، للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة مع ممثلي الأندية لمناقشة مقترحات الموسم الجديد.

وأكد مصيلحي أن الشكل النهائي للبطولتين جاء ثمرة لمقترحات مسؤولي الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المنتخبات الوطنية، خاصة منتخب 3×3، ومصالح الأندية المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وشهد النظام الجديد تعديلًا في نقاط الفوز والهزيمة لفرق الرجال والمرتبط، لتصبح نقطتان للفوز ونقطة واحدة للخسارة. كما سيتم تقسيم الفرق الـ16 المشاركة إلى مجموعتين وفق ترتيب دوري المرتبط.

نظام مسابقة الممتاز أ رجال وسيدات والمرتبط تقام المباريات طبقًا لنظام الموسم السابق مع تعديل نقاط الفوز والهزيمة لفرق الرجال والمرتبط، لتصبح نقطتان للفوز ونقطة للخسارة.

ويتم تقسيم الفرق المشاركة من الأول إلى السادس عشر إلى مجموعتين، وذلك بناءً على ترتيبها في دوري المرتبط.

وتقام مباريات بين الخامس مع الثامن، والسادس مع السابع، بنظام Best of 3، أي أن الفريق الفائز في مباراتين يتأهل للمرحلة التالية.

المجموعة الأولى: من الأول إلى السادس الدور التمهيدي يقام بين جميع الفرق مباريات ذهاب وإياب، ويصعد الفريقان الحاصلان على المركز الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي مباشرةً، فيما تخوض باقي الفرق تصفيات، لحسم الصعود مع المتصدر والوصيف، حيث تقام المباراة رقم 1 (الثالث مع السادس)، والمباراة رقم 2 (الرابع مع الخامس )، وذلك بنظام .Best of 3

الدور قبل النهائي يلعب متصدر الدور التمهيدي مع الفائز من المباراة رقم 2، فيما يواجه وصيف الدور التمهيدي الفائز من المباراة رقم 1، بنظام Best of 5، أي أن الفريق الفائز في 3 مباريات يتأهل للدور النهائي.

الدور النهائي يلعب الفائز من مباراتي الدور قبل النهائي على المركز الأول والثاني، وذلك بنظام Best of 5، أما المهزوم من الدور قبل النهائي سيلعب على المركز الثالث والرابع، بنظام Best of 3.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على ملاعب بمحافظة الفريق الأفضل في الترتيب.

المجموعة الثانية : من السابع إلى السادس عشر الدور التمهيدي تقسم الفرق إلى مجموعتين ( أ – ب) بالزجزاج، كل مجموعة تضم 5 فرق، وتقام مباريات ذهاب وإياب بينهم على ملاعب الأندية.

الدور الأول تقام المباريات بنظام Best of 5 بين، ثاني المجموعة أ مع خامس المجموعة ب، وثاني المجموعة ب مع خامس المجموعة أ، وثالث المجموعة أ مع رابع المجموعة ب، وثالث المجموعة ب مع رابع المجموعة أ.

الترتيب من الخامس إلى الثامن الفريقان الحاصلان على المركز الخامس والسادس من المجموعة الأولى، بالإضافة إلى الفريقين الحاصلان على المركز الأول من المجموعة الثانية (أ – ب) من الدور التمهيدي، تقام بينهم دورة مجمعة واحدة على ملاعب محايدة.

الترتيب من التاسع إلى الثاني عشر الفرق الفائزة في الدور الأول من المجموعة الثانية (أ – ب)، تقام بينهم دورة مجمعة واحدة على ملاعب محايدة.

الترتيب من الثالث عشر إلى السادس عشر (الهبوط) الفرق المهزومة في الدور الأول من المجموعة الثانية (أ – ب)، تقام بينهم دورتين مجمعتين على ملاعب محايدة.