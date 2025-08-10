وكيل تعليم المنوفية يوضح أسباب نجاح طلاب بالشهادة الإعدادية في الدور الثاني دون تأدية الامتحان

أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه تقرر اعتبار بعض الطلاب الشهادة الاعدادية (الدور الثاني) ناجحين في مادة العلوم، رغم عدم حضورهم الامتحان؛ بسبب التقصير في إبلاغهم بموعد الامتحان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه كان من المقرر إبلاغ الطلاب بموعد الامتحان ولكنهم لم يتم إبلاغهم ووفقا للقانون تم اعتبارهم ناجحين مع إحالة المقصرين في إبلاغهم للتحقيق.

وأشار إلى أنه حدث خطأ في تأكيد موعد بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إعلام الطلاب، وتم الاعتماد على إبلاغهم هاتفيا.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المقصرين؛ للحفاظ على مصلحة الطلاب، باعتبارهم ناجحين، وفقا للقانون.

وانطلقت امتحانات دور الثاني الشهادة الاعدادية قد بدأت السبت 2 أغسطس، داخل 114 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، وانتهت يوم 7 أغسطس، بمشاركة 445 مراقبا وملاحظا وإداريا، بالإضافة إلى 114 رئيس لجنة، واجمالي عدد الطلاب المقيدين في الامتحانات بلغ 23 ألفًا و162 طالبا وطالبة.