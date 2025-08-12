سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام إحدى السيدات بالطرق على أبواب شقق أحد العقارات بالجيزة وبحوزتها "سكين" بهدف إلحاق الأذى بالسكان.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو مقيمة بذات العقار محل الشكوى، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 6 الجارى حال تواجدها أمام باب الشقة محل سكنها للقيام بأعمال النظافة فوجئت بغلق باب الشقة بفعل تيار الهواء فقامت بإستعارة "سكين" من إحدى جيرانها (ربة منزل – مقيمة بذات العقار) لمحاولة فتح باب شقتها إلا أنها فشلت فقامت بالطرق على أبواب بعض الشقق بالعقار لطلب المساعدة ، ورجحت قيام أحد سكان العقار ببث ذلك المقطع المشار إليه اعتقادا منه محاولتها إيذائهم، وبسؤال جارتها المشار إليها أيدت ما سبق.