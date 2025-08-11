منتخب الناشئين يواجه التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد

يواجه منتخب الناشئين لكرة اليد، نظيره منتخب التشيك، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، في أولى مبارياته بالدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 19 عامًا، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.