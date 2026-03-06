برلماني: الحكومة تتحرك برؤية استباقية لتأمين السلع واستقرار الأسواق وحماية الاقتصاد

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بـ مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوضع الحالي للسلع الأساسية واستقرار الإمدادات، تعكس قدرة الدولة على التعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة واستعدادها لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة.

وأوضح نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة تهدف لحماية المواطن وضمان استقرار الأسواق واستمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.

وقال، وكيل تعليم الشيوخ، إن الإعلان عن وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية يغطي عدة أشهر يعد رسالة طمأنة لكل الأسر المصرية، ويبرز نجاح الدولة في التخطيط المسبق لتأمين الغذاء والدواء والمنتجات التموينية، مما يقلل من أي احتمالات لحدوث نقص أو اضطراب في الأسواق.

وأضاف نادر نسيم، أن هذه السياسات الاحترازية تلعب دورًا مهمًا في مواجهة الأزمات الخارجية المحتملة وتحد من أي محاولات لاستغلال الأوضاع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرص الحكومة على استقرار إمدادات الغاز الطبيعي وتشغيل محطات الكهرباء دون توقف، يوضح التزام الدولة بضمان استمرارية القطاعين الصناعي والإنتاجي، وحماية عجلة العمل في المصانع والشركات بكفاءة عالية.

وأكد نائب بني سويف، أن تأمين الطاقة يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية بسبب الأوضاع الجيوسياسية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويطمئن المواطنين بشأن الخدمات اليومية.

وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن إعلان رئيس الوزراء عن خطط طوارئ متعددة واستراتيجيات مرنة لمواجهة أي مستجدات يعكس نهجًا علميًا واحترافيًا في إدارة الأزمات، قائمًا على الاستعداد والتخطيط المبكر وليس مجرد ردود أفعال، وهو ما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية بأقل تأثير ممكن ويحافظ على مكتسبات الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي.