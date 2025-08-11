قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
رياضة

موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
إسراء أشرف

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي يعمل على تكثيف جهود تجهيز اللاعب إمام عاشور، أملاً في لحاقه بمباراة الفريق المقبلة أمام فاركو، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حتى ولو اقتصر دوره على الظهور في قائمة البدلاء، على أن تكون مشاركته الكاملة مرجحة أمام غزل المحلة أو في المباريات التالية.

ويغيب عاشور عن المشاركة منذ إصابته في الكتف خلال كأس العالم للأندية، وهي الإصابة التي خضع بعدها لجراحة أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر، ما حرمه من خوض فترة الإعداد للموسم الجديد، بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي الافتتاحية أمام مودرن سبورت.

وتقام مواجهة الأهلي وفاركو في التاسعة مساء الجمعة 15 أغسطس، حيث يسعى حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على البطولة.


وكان الأهلي قد تعثر في أولى مبارياته بالدوري، مكتفيًا بالتعادل أمام مودرن سبورت وفاقدًا نقطتين ثمينتين. وظهر الفريق بعيدًا عن مستواه الهجومي المعتاد على مدار شوطي اللقاء، رغم امتلاكه لاعبين أصحاب خبرات ومهارات عالية، وهو ما أثار قلق جماهيره قبل المباريات المقبلة.

أحمد شوبير شوبير إمام عاشور الأهلي موعد عودة إمام عاشور

فرامل اليد
طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن..
روبي
نيسان
