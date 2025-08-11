موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي يعمل على تكثيف جهود تجهيز اللاعب إمام عاشور، أملاً في لحاقه بمباراة الفريق المقبلة أمام فاركو، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حتى ولو اقتصر دوره على الظهور في قائمة البدلاء، على أن تكون مشاركته الكاملة مرجحة أمام غزل المحلة أو في المباريات التالية.

ويغيب عاشور عن المشاركة منذ إصابته في الكتف خلال كأس العالم للأندية، وهي الإصابة التي خضع بعدها لجراحة أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر، ما حرمه من خوض فترة الإعداد للموسم الجديد، بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي الافتتاحية أمام مودرن سبورت.

وتقام مواجهة الأهلي وفاركو في التاسعة مساء الجمعة 15 أغسطس، حيث يسعى حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على البطولة.



وكان الأهلي قد تعثر في أولى مبارياته بالدوري، مكتفيًا بالتعادل أمام مودرن سبورت وفاقدًا نقطتين ثمينتين. وظهر الفريق بعيدًا عن مستواه الهجومي المعتاد على مدار شوطي اللقاء، رغم امتلاكه لاعبين أصحاب خبرات ومهارات عالية، وهو ما أثار قلق جماهيره قبل المباريات المقبلة.