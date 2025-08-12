قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

دعاوى قضائية ضد مرسيدس بسبب تشقق خشب الصالون في سياراتها

عزة عاطف

إذا كنت تمتلك سيارة مرسيدس من طرازات ML أو GL أو GLE أو GLS أو GLC أو GLK بين سنوات 2013 إلى 2022، قد تكون ضمن المهتمين بقضية قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

أقيمت هذه الدعوى أمام محكمة شمال جورجيا الجزئية، وتتهم مرسيدس–بنز بانتهاك الضمانات عبر بيع سيارات تحتوي على تشطيبات خشبية معرضة للتشقق مع مرور الوقت، وهو عيب قيل إنه مخفي عن العملاء عمدًا.

شكاوى الملاك من أرض الواقع

وكان بين من قدموا الشكاوى "جينيفر مونيلو" التي اشترت سيارة GL عام 2013، واكتشفت في 2020 أن التشطيب الخشبي الداخلي بدأ بالتشقق، واخبرها الوكيل أن الضمان لا يشمل هذه المشكلة، وأن الإصلاح سيكون بالغ الكلفة.

كما واجهت مالكة تدعى “شانين بورزيس” المشكلة ذاتها مع سيارتها GL موديل 2016، حيث لُوحِظ أن سعر استبدال الإطار الخشبي يتجاوز الـ1000 دولار، مما يجعل السيارة تبدو “غير صالحة للتسويق” من الناحية الجمالية والمالية.

وحاولت مرسيدس إقناع القاضي بإسقاط الدعوى الجماعية، لكن القاضي توماس دبليو ثراش الابن رفض ذلك، بعدم قبول إدعاءات مثل خرق الضمان صراحة أو ضمنيًا، أو خرق قانون ماجنوسون–موس، أو الاستفادة غير العادلة. 

وتترقب الأوساط الآن ما إذا كانت القضية ستصل لمرحلة محاكمة أمام هيئة محلفين، وتتوج بفرض تعويضات ومن ثم هزّات قانونية ضد الشركة.

