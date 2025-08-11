تقارير إعلامية: فلسطين تتصدر مباحثات وزيري خارجية مصر وكوت ديفوار

قالت فرح الخولي مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيفواري اختتمت ضمن الجولة الثالثة من المباحثات التي تستضيفها مصر في إطار ترفيع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، حيث أكد الوزير المصري خلال اللقاء أنّ الجولة الرابعة من هذه المباحثات ستُعقد في العاصمة الاقتصادية أبيدجان بكوت ديفوار، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تم تحقيقه لتعزيز أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين.

وأضافت "الخولي"، في تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه في سياق المؤتمر، شدد وزير الخارجية المصري على أن القضية الفلسطينية لا تزال تتصدر أولويات العالمين العربي والإسلامي، واصفًا إياها بالملف الأهم والأبرز خلال اللقاء.

وأشار إلى أن مصر لم تتوانَ عن أداء دورها المحوري سواء من خلال جهود الوساطة أو عبر إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، إلا أن الوزير أبدى أسفه لاستمرار القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرور تلك المساعدات، معتبرًا أن هناك سياسة ممنهجة لتجويع الشعب الفلسطيني الأعزل خلال 22 شهراً متواصلاً من الإبادة.

وتابعت: "كما تطرقت المباحثات الثنائية والموسعة بين الجانبين إلى عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكوت ديفوار. وناقش الطرفان ملف الأمن المائي، حيث أعرب وزير الخارجية الإيفواري عن دعمه الكامل لحقوق مصر المائية، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر يمثل أهمية لكافة دول القارة الإفريقية، وأن الحل الأمثل يكمن في الحوار والتشاور الجماعي، وليس في اتخاذ قرارات أحادية".