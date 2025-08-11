بإطلالة جريئة.. كارولين عزمي أمام البحر في أحدث ظهور

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت كارولين مرتدية فستان جريء باللون السماوي أمام البحر ، عبر حسابها على علي موقع إنستجرام.



وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من قبل متابعي كارولين ، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها،

على الجانب الآخر كانت قد استعادت الفنانة كارولين عزمي ، ذكريات أول قصة حب في حياتها التي وصفتها بالمؤلمة، وذلك بعد أن قرر حبيبها تركها فجأة دون أي سبب، ليتسبب هذا الفراق في مرورها بأزمة نفسية رهيبة.

وروت كارولين عزمي هذه الواقعة أثناء استضافتها في برنامج "MIRROR"، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج قائلة: "عشت قصة حب كبيرة مع أحد الأشخاص، ولكن لم يحدث توافق بيننا رغم أن علاقتنا استمرت لسنوات، وحينما قرر إنهاء العلاقة شعرت بكسرة قلبي، وأتذكر أنني سألت ربنا: "ليه يا رب حطيت حبه في قلبي؟".

وأضافت: تولد بداخلي شعور بعدم الرضا وكنت أكره نفسي ولا أريد أن أقابل أحد، وكنت بنام لمدة ٢١ ساعة كل يوم للهروب من الواقع، كما أن وزني زاد بشكل ملحوظ، وعلاقتي بأهلي توترت إلى حد كبير، حيث كنت تائهة بشكل لم أتخيل نفسي فيه.

