القبض على تيك توكر شهيرة ترسم صورا خادشة على أجساد السيدات
أوسكار يراجع تحكيم الدوري مع 4 حكام
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
الأزهر صوت الحق.. دعم جزائري لمواقف الإمام الأكبر تجاه فلسطين
محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة بأوقات الذروة بالموجة الحارة
أذكار المساء مكتوبة كاملة.. رددها لتحصين نفسك من شرور الليل
محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة
ما بين المعابر والضغوط الدولية| مصر تثبّت التزامها تجاه فلسطين.. تفاصيل
من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

الأزهر صوت الحق.. دعم جزائري لمواقف الإمام الأكبر تجاه فلسطين

شيخ الأزهر يستقبل السفير الجزائري
شيخ الأزهر يستقبل السفير الجزائري
محمد شحتة

أعرب محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى القاهرة، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لمواقف الأزهر مصرحًا: "نقدِّر دور فضيلتكم المحوري في دعم قضايا العالم العربي والإسلامي، ومواقفكم الشجاعة تجاه القضية الفلسطينيَّة والعدوان على غزة، والتصدي لخطاب الكراهية وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وتابع السفير الجزائري، خلال لقائه شيخ الأزهر: إنَّ بياناتكم ومواقفكم تمثل كل مكوِّنات العالم الإسلامي، ونحن ندعمها بشدَّة ونقف خلفكم ونشد على أيديكم، فصوت الأزهر صوت قوي صادح بالحق، وهو المرجع الأساسي لنا في القضايا الدينيَّة".

كما أعرب السفير الجزائري عن تقديره للرعاية التي يُولِيها الأزهر للطلَّاب الجزائريين الدارسين به، مؤكدًا سعي بلاده لرفع مستويات التَّعاون مع مؤسسة الأزهر من حيث زيادة أعداد الطلاب الجزائريين بالأزهر، وتكثيف دورات تدريب الأئمة، وتبادل الإصدارات التي يصدرها الأزهر ومشاركتها مع الجامعات الجزائرية، وهو ما رحَّب به شيخ الأزهر ووجَّه بدراسة تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر يعتز بعلاقاته التاريخية مع الجزائر، التي كان الطلاب الوافدون والمبعوثون الأزهريون عاملًا مهمًّا في تعزيزها، مشيرًا إلى أن الأزهر يحتضن ١٤٧ طالبًا جزائريًّا، من بينهم ٢٦ طالبًا على منح أزهريَّة، ويخصِّص الأزهر سنويًّا ١٠ منح لأبناء الجزائر، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيارة المنح الدراسيَّة المخصصة لأبناء الجزائر، وتخصيص جزء منها لدراسة العلوم التطبيقيَّة كالطِّب والصيدلة جنبًا إلى جنبٍ مع العلوم الشرعية والعربية، وبما يلبِّي احتياجات المجتمع الجزائري.

كما أكَّد استعداد الأزهر لاستضافة الأئمَّة الجزائريين وتدريبهم في أكاديميَّة الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ، وصقل مهاراتهم في تفنيد الأفكار المتطرِّفة والتعامل مع القضايا المعاصرة، خاصة فيما يتعلَّق بمكانة المرأة في الإسلام وقضايا التعايش الإيجابي، كما أكَّد فضيلته استعداد الأزهر لإيفاد المبتعثين الأزهريين للتدريس في المدارس الجزائريَّة؛ كما كان معمولًا به سابقًا، فقد كان الإمام الغزالي والشيخ الشعراوي -رحمهما الله- أحد أبرز الموفدين الأزهريين في الجزائر.

شيخ الأزهر الإمام الأكبر الجزائر سفير الجزائر غزة فلسطين

