قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو
وزير الخارجية: جهود مصر تنصب على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر: نواصل غرس حب القرآن وترسيخ الوسطية في نفوس الأجيال

د. محمد الضويني وكيل الازهر
د. محمد الضويني وكيل الازهر
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر يواصل رسالته الخالدة في خدمة القرآن الكريم، حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، ونشر رسالته السامية في كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأزهرية تعد حصنًا منيعًا للوسطية، ومنارة لبناء الإنسان بالقرآن.

وأوضح الضويني أن الأزهر يشرف اليوم على أكثر من 11 ألف مكتب تحفيظ أهلي يرتادها ما يزيد على 750 ألف طالب وطالبة، بهدف غرس حب القرآن في نفوس الناشئة وتنشئتهم على أحكامه وآدابه، ورعاية المواهب القرآنية والأصوات العذبة، وتمهيد الطريق أمامهم للمنافسة في المحافل الدولية.

وأضاف وكيل الأزهر أن المؤسسة تسعى إلى توسيع مظلة الإشراف الأزهري لتشمل جميع المدن والقرى والنجوع، سدًّا للطريق أمام الفكر المتطرف، إلى جانب تنظيم فعاليات مميزة مثل مبادرة "عشرة آلاف حافظ" وفعالية السرد القرآني المقررة في 30 أغسطس الجاري، بهدف إشعال الحماس في نفوس الشباب وتشجيعهم على التمسك بكتاب الله.

وأشار إلى أن الأزهر ينظم ندوات توعوية ويسير قوافل قرآنية من خلال شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الأزهر ليس مجرد مؤسسة تعليمية، بل منبر للوسطية ودرع لحماية الأمة من الانحراف الفكري والعقائدي.


 

الأزهر محمد الضويني القرآن الكريم الوسطية المواهب القرآنية وكيل الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

هيئة قضايا الدولة

بعضوية مفتي الجمهورية.. إعادة تشكيل اللجنة العليا لجائزة الفنجري

البلوجر مونلي

فيديوهات خادشة للحياء.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على مونلي بالتجمع

بالصور

أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

مخالفات السرعة
مخالفات السرعة
مخالفات السرعة

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.

فيديو

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد