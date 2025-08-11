الأزهر يعلن موعد اختبارات وعاظ إحياء ليالي رمضان

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن عقد الاختبارات التحريرية للوعاظ المتقدمين لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ (2026م)، وذلك يوم الأحد 17 أغسطس 2025، في كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وشددت الأمانة على ضرورة حضور جميع المتقدمين قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، مع الالتزام بكافة التعليمات المحددة، موضحة أن هذه الاختبارات تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات العلمية والدعوية القادرة على تمثيل الأزهر الشريف ونشر رسالته الوسطية في مختلف دول العالم خلال الشهر الفضيل.

وأتاحت الأمانة رابطًا للاستعلام عن مكان لجنة الامتحان عبر الموقع الإلكتروني: [https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=452](https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=452)