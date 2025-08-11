قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أربعة أعوام من الريادة.. هشام طلعت مصطفى يرفع اسم مصر في قائمة فوربس

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

واصل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تصدره ترتيب القادة المصريين في قائمة أقوى قادة السياحة والسفر لعام 2025 التي أصدرتها مجلة فوربس الشرق الأوسط، محققًا تقدمًا ملحوظًا بثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي، ليحل في المرتبة الـ12 ضمن أقوى الأسماء في القطاع على مستوى المنطقة، وذلك للعام الرابع على التوالي.

اختيار "فوربس" جاء استنادًا إلى مسيرة هشام طلعت مصطفى الممتدة لأكثر من 40 عامًا في قيادة مجموعة طلعت مصطفى، التي تدير حاليًا أكثر من 5 آلاف غرفة فندقية موزعة على 11 فندقًا قائمًا، إضافة إلى 5 فنادق قيد التطوير، مع محفظة أراضٍ تبلغ 125.9 مليون متر مربع في مصر والسعودية وعمان والعراق.

الأرقام تعكس قوة الأداء، حيث سجلت المجموعة في الربع الأول من عام 2025 مبيعات تراكمية بقيمة 6.9 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع الفندقي بنسبة 50% لتصل إلى 69 مليون دولار، بما يمثل 37% من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 186 مليون دولار، وفي مايو 2025، أبرمت المجموعة اتفاقية استراتيجية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين عقاريين بالقرب من مدينة السلطان هيثم، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي.

منهجية التصنيف لدى فوربس الشرق الأوسط شملت معايير دقيقة مثل حجم أعمال الشركة وعدد الفنادق والغرف والإيرادات وقيمة الاستثمارات والأصول والانتشار الإقليمي، إضافة إلى التأثير الاقتصادي، وملكية الأصول، وقوة القائد التنفيذي، والإنجازات والمبادرات البارزة خلال عامي 2024 و2025، فضلًا عن الخبرة المهنية.

يذكر أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، نجح في تحقيق تحولًا جذريًا في القطاع السياحي المصري من خلال استحواذ ذراع المجموعة "إيكون" على 51% من شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية"، المالكة لسبعة فنادق تاريخية، منها "ماريوت مينا هاوس القاهرة"، و"سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر"، و"أولد كتراكت أسوان"، و"شتايجنبرجر سِيسيل الإسكندرية"، بين مدن القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، هذا الاستحواذ أتاح لـ"إيكون" عزز من الدخل الدولاري للمجموعة، وساهم في الارتقاء وضخ استثمارات جديدة بهذه الفنادق.

كما عزز "هشام طلعت" ذلك من مستوى الضيافة السياحية في مصر، حيث وفرت المجموعة تجارب فندقية راقية عبر شراكات مع علامات عالمية مثل "فورسيزونز" و"كيمبينسكي"، ما ارتقى بسعر الليلة الفندقية في مصر وجذب شريحة جديدة من السياح من ذوي الإنفاق المرتفع، مساهمًا في إعادة رسم خريطة السياحة الفاخرة وجعل مصر وجهة رائدة بالمنطقة.

هشام طلعت مصطفى عقار عقارات فوربس

