ممنوعات في تغذية القطط والكلاب.. التوقيت المثالي وعدد الوجبات حسب العمر

حذر الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين من تقديم بعض الأطعمة المنزلية للقطط، مشيرًا إلى أن البصل، والثوم، والمسبكات، والتوابل، والعظم، والكوسة تعتبر ممنوعة، لأنها قد تسبب مشاكل صحية مثل الإسهال، لافتًا إلى أن اللبن قد يسبب إسهالًا بسبب اللاكتوز، بينما الزبادي خالي الدسم آمن.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تغذية القطط تختلف بين القطط المنزلية وقطط الشارع، موضحًا أن القطط المنزلية تميل لأن تكون أكثر انتقائية في الطعام.

وأوضح أن هناك أنواعًا متعددة من الطعام المناسب للقطط، مثل الدراي فود (الأكل المجفف)، والويت فود (الأكل المعلب الطري)، والفريش فود (الطعام الطازج المخصص للحيوانات).

ونصح بتقديم فراخ مسلوقة وبيض مسلوق بدون توابل، مع الابتعاد عن العظم، لأنه قد يسبب إصابات خطيرة. أما السمك فهو آمن بشرط إزالة الشوك وتجنب الإفراط فيه، مشيرًا إلى ضرورة تصفية التونة من الزيت قبل تقديمها.

وأكد أن عدد وجبات القطط يعتمد على عمرها، حيث تحتاج القطط الصغيرة من شهرين إلى ستة أشهر إلى أربع إلى خمس وجبات يوميًا، بينما يكفي القطط الأكبر سنًا وجبتان فقط.