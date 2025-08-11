قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظوظ يغسل 100 مليون جنيه
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وقرار حكومي مرتقب بشأنها
مباراة تصحيح المسار.. الاهلي يستعد لمفاجأة فاركو.. وريبيرو يترقب عودة نجم الفريق
وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل
وفد من حكماء السلام يتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح
ترسم صور خادشة.. القبض على التيك التوكر نوجا تاتو
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
توك شو

ممنوعات في تغذية القطط والكلاب.. التوقيت المثالي وعدد الوجبات حسب العمر

عبد الخالق صلاح

حذر الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين من تقديم بعض الأطعمة المنزلية للقطط، مشيرًا إلى أن البصل، والثوم، والمسبكات، والتوابل، والعظم، والكوسة تعتبر ممنوعة، لأنها قد تسبب مشاكل صحية مثل الإسهال، لافتًا إلى أن اللبن قد يسبب إسهالًا بسبب اللاكتوز، بينما الزبادي خالي الدسم آمن.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تغذية القطط تختلف بين القطط المنزلية وقطط الشارع، موضحًا أن القطط المنزلية تميل لأن تكون أكثر انتقائية في الطعام.

وأوضح أن هناك أنواعًا متعددة من الطعام المناسب للقطط، مثل الدراي فود (الأكل المجفف)، والويت فود (الأكل المعلب الطري)، والفريش فود (الطعام الطازج المخصص للحيوانات).

ونصح بتقديم فراخ مسلوقة وبيض مسلوق بدون توابل، مع الابتعاد عن العظم، لأنه قد يسبب إصابات خطيرة. أما السمك فهو آمن بشرط إزالة الشوك وتجنب الإفراط فيه، مشيرًا إلى ضرورة تصفية التونة من الزيت قبل تقديمها.

وأكد أن عدد وجبات القطط يعتمد على عمرها، حيث تحتاج القطط الصغيرة من شهرين إلى ستة أشهر إلى أربع إلى خمس وجبات يوميًا، بينما يكفي القطط الأكبر سنًا وجبتان فقط.

خمس وجبات يوميًا السمك مسلوقة وبيض أنا وهو وهي ممنوعات في تغذية القطط والكلاب

