هشام يونس يكشف سبب تأخر صرف بدل الصحفيين

قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن البدل المقرر للصحف الحزبية والخاصة عن شهر أغسطس لم يصل من وزارة المالية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق ما أكده المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام ظهر اليوم.

وأضاف يونس أن هناك تواصل يومي يقوم به هو والنقيب خالد البلشي مع المجلس الأعلى للإعلام ووزارة المالية من أجل تسريع إجراءات صرف بدل أغسطس.

وأكد يونس أن مجلس النقابة لم يتأخر في صرف البدل من حسابات النقابة طالما كان الوضع المالي يسمح في إطار التزام النقابة بعدم التقصير في صرف المعاشات ومتطلبات مشروع العلاج من مستحقات المستشفيات والأطباء ومراكز التحاليل والأشعة، وهما البندان اللذان يستهلكان القدر الأكبر من ميزانية النقابة.

منذ إعادة تشكيل هيئة المكتب

وأشار يونس إلى أنه منذ إعادة تشكيل هيئة المكتب تم صرف بدل شهر يونيو مبكرًا قبل موعده بأسبوع من حسابات النقابة بسبب ظروف العيد، وقد وصل البدل لحسابات النقابة في اليوم التالي مباشرة، محولًا من المجلس الأعلى للإعلام، وفي شهر يوليو تم صرف البدل يوم 15 من حسابات النقابة لكن التحويل لم يصل حسابات النقابة إلا يوم 30 يوليو مما شكل عبئا على التزامات النقابة في عدة أوجه، وبالنسبة لشهر أغسطس فإن التحويل لم يرسل من وزارة المالية للمجلس الأعلى للإعلام حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمي اليوم.

وألمح أمين صندوق النقابة إلى أنه سيتم إخطار الزملاء بموعد الصرف بمجرد إرسال التحويل من وزارة المالية للمجلس الأعلى للإعلام.

وكشف يونس أن المجلس سيعقد اجتماعا غدا في الخامسة مساء وأنه سيعرض الموقف المالي لصندوق النقابة وكذلك الالتزامات الثابتة على النقابة وموقف الديون المستحقة للنقابة وكذلك مقترحات لزيادة موارد النقابة.