برلماني: قرار احتلال غزة انتهاك فاضح للأعراف الدولية

أدان النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بغزة، واصفاً إياه بأنه انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية، وجريمة واضحة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا القرار يمثل محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة، وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذراً من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يشكل دعامة أساسية في مواجهة هذه الانتهاكات، مشيداً بدور القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف التصعيد ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وحتى تنتصر القضية الفلسطينية.

وأشار مدحت الكمار، إلى أن الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتوتر، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في وقف هذه الجرائم فوراً، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد نائب القليوبية. أن مصر قيادة وشعباً ستظل تقف بحزم إلى جانب الأشقاء في فلسطين، معبراً عن ثقة في أن الدعم المصري سيستمر حتى تحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه، بالتحذير من خطورة الصمت الدولي الذي يمنح الاحتلال فرصة لمواصلة ممارساته غير القانونية، مؤكداً أن التاريخ لن يغفر لمن يتواطأ بالصمت أو يتخلى عن نصرة المظلوم، وأن إرادة الشعوب الحرة وأحقية القضية الفلسطينية ستظل دائماً أقوى من أي قوة احتلال أو قرارات ظالمة.