هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
برلمان

برلماني: قرار احتلال غزة انتهاك فاضح للأعراف الدولية

مدحت الكمار
مدحت الكمار
عبد الرحمن سرحان

أدان النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بغزة، واصفاً إياه بأنه انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية، وجريمة واضحة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا القرار يمثل محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة، وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذراً من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يشكل دعامة أساسية في مواجهة هذه الانتهاكات، مشيداً بدور القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف التصعيد ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وحتى تنتصر القضية الفلسطينية.

وأشار مدحت الكمار، إلى أن الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتوتر، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في وقف هذه الجرائم فوراً، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد نائب القليوبية. أن مصر قيادة وشعباً ستظل تقف بحزم إلى جانب الأشقاء في فلسطين، معبراً عن ثقة في أن الدعم المصري سيستمر حتى تحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه، بالتحذير من خطورة الصمت الدولي الذي يمنح الاحتلال فرصة لمواصلة ممارساته غير القانونية، مؤكداً أن التاريخ لن يغفر لمن يتواطأ بالصمت أو يتخلى عن نصرة المظلوم، وأن إرادة الشعوب الحرة وأحقية القضية الفلسطينية ستظل دائماً أقوى من أي قوة احتلال أو قرارات ظالمة.

غزة مصر البرلمان مجلس النواب فلسطين

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ماك بوك

تقارير تكشف تفاصيل أولية عن ماك بوك منخفض التكلفة من آبل

هيثم سمير

رحيل بطل الدريفت المصري هيثم سمير.. حلبات السباق تبكي على الفارس| أبرز المحطات والسيارات

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا| أرخص هاتف ذكي يغزو الأسواق قريبا و بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في 2025

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

فيديو

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

