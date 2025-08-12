حالات تأهل منتخب مصر لربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما والمقامة في مصر حتى 17 أغسطس الجاري، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتعادل منتخب مصر في مباراة مثيرة أمام التشيك بنتيجة 35-35، بينما في نفس المجموعة تغلب منتخب الدنمارك على نظيره اليابان بنتيجة 38-25.

وحسم منتخب الدنمارك مقعده في ربع نهائي بطولة العالم، بينما ينتظر ناشئو الفراعنة حسابات خاصة في الجولة الختامية.

الترتيب الحالي:

1- الدنمارك 4 نقاط (+18 هدفا)

2- مصر 3 نقاط (+8)

3- التشيك نقطة واحدة (5-)

4- اليابان 0 نقطة (21-)

يتأهل منتخب مصر لربع النهائي في الحالات الآتية:

- عدم الهزيمة من الدنمارك سواء الفوز أو التعادل.

- عدم فوز التشيك على اليابان سواء التعادل أو الخسارة.

- في حالة فوز التشيك علي اليابان بفارق 13 هدف تساوى مع مصر في فارق الأهداف وتنتظر هزيمة مصر بأي نتيجة لتتأهل مع الدنمارك.

ويلعب منتخب مصر أمام الدنمارك في السابعة والنصف من مساء غدا

الثلاثاء في الجولة الثانية من الدور الرئيسي بالمونديال، بينما يلعب التشيك مع اليابان في الخامسة والربع.