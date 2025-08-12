تعرف على موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لناشئي اليد

يلتقي فى السابعة والنصف مساء اليوم، المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد، نظيره الدنماركي، فى مباراة «تكسير عظام»، فى ثانية مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم تحت 19 عاما، والتى تقام فى مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويبحث الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الإسبانى فرناندو باربيتو، عن كتابة مجد جديد مع «الفراعنة»، ومواصلة سلسلة الانتصارات، للفوز على منافس قوى يمتلك العديد من الأوراق المهمة، سواء على مستوى الفنيات أو الإمكانات البدنية.

وبالفعل، يعكف فرناندو على دراسة المنتخب الدنماركى، والاستعانة بشرئط المباريات السابقة فى البطولة، لشرح نقاط القوة والضعف، وشدد المدير الفنى الاسبانى على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وعدم إهدارها أمام منافس كبير، بالإضافة إلى ضرورة التنظيم الدفاعى والسرعة فى الهجوم بعيدا عن التسرع.

وتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور الرئيسى على 4 مجموعات، حيث يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الثمانية بنظام الإقصاء المباشر، ويواجه المنتخب الوطنى حال تأهله إلى دور الثمانية المتأهلين من المجموعة الثانية فى الدور الرئيسي، والتى تضم: أيسلندا (نقطتين)، إسبانيا (نقطتين)، السعودية (بدون رصيد) وصربيا (بدون رصيد).

وفى سياق متصل، حرص طارق محروس، المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد للشباب والناشئين، على زيارة معسكر المنتخب الوطنى، لرفع الروح المعنوية للاعبين.