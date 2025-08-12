قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"طلوع الفجر" تفضح هشاشة الدفاعات الإسرائيلية أمام سيناريو هجوم إيراني مباغت | تقرير
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
ما هي علامات قرب الفرج في المنام؟.. 7 بشارات هنيئا لمن رأى إحداها
بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات
اللقطات الأولى من حريق مصنع أحذية بالمرج
حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة .. اعرف رأي الشرع
نتنياهو يدفع نحو توسيع الحرب في غزة.. حماس ترفض والغضب يتصاعد داخليًا ودوليًا | تقرير
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أحذية المرج
أستراليا تعترف بفلسطين ونيوزيلندا تدرس.. عزلة أمريكية تتعمق بسبب غزة | تقرير
الطقس اليوم: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية
أبو الدهب: زيزو لا يستحق الملايين.. والأهلي بعيد عن العالمية
رياضة

تعرف على موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لناشئي اليد

رباب الهواري

يلتقي فى السابعة والنصف مساء اليوم، المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد، نظيره الدنماركي، فى مباراة «تكسير عظام»، فى ثانية مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم تحت 19 عاما، والتى تقام فى مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويبحث الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الإسبانى فرناندو باربيتو، عن كتابة مجد جديد مع «الفراعنة»، ومواصلة سلسلة الانتصارات، للفوز على منافس قوى يمتلك العديد من الأوراق المهمة، سواء على مستوى الفنيات أو الإمكانات البدنية.

وبالفعل، يعكف فرناندو على دراسة المنتخب الدنماركى، والاستعانة بشرئط المباريات السابقة فى البطولة، لشرح نقاط القوة والضعف، وشدد المدير الفنى الاسبانى على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وعدم إهدارها أمام منافس كبير، بالإضافة إلى ضرورة التنظيم الدفاعى والسرعة فى الهجوم بعيدا عن التسرع.

وتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور الرئيسى على 4 مجموعات، حيث يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الثمانية بنظام الإقصاء المباشر، ويواجه المنتخب الوطنى حال تأهله إلى دور الثمانية المتأهلين من المجموعة الثانية فى الدور الرئيسي، والتى تضم: أيسلندا (نقطتين)، إسبانيا (نقطتين)، السعودية (بدون رصيد) وصربيا (بدون رصيد).

وفى سياق متصل، حرص طارق محروس، المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد للشباب والناشئين، على زيارة معسكر المنتخب الوطنى، لرفع الروح المعنوية للاعبين.

