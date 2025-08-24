قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هرم مصر الرابع| المتحف المصري الكبير يعيد كتابة مجد الحضارة الفرعونية.. خبير يعلق

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أحمد العيسوي

مع اقتراب الأول من نوفمبر 2025، تتأهب مصر لحدث يوصف بأنه الأكبر في تاريخها الحديث على الصعيد الثقافي والسياحي.. ممثلا في افتتاح المتحف المصري الكبير، أضخم صرح أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.

 هذا الافتتاح لا يمثل مجرد تدشين لمبنى فخم، بل هو إعادة بعث لسردية الحضارة المصرية القديمة، في مشهد يتجاوز حدود الجغرافيا ليخاطب ضمير الإنسانية جمعاء.

متابعة دقيقة على أعلى مستوى

وفي إطار التحضيرات لافتتاح المتحف، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة المشرف على تجهيز الاحتفالية، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على متابعة التفاصيل أولًا بأول، لضمان تناغم كل الجهات المعنية وخروج الحدث في أبهى صورة تعكس قيمة هذا المشروع العملاق، الذي يعد أحد أعمدة الهوية الوطنية المصرية.

حضور رفيع المستوى من قادة العالم

السفير ياسر شعبان أوضح أن الدعوات الرسمية أُرسلت إلى عدد كبير من قادة الدول حول العالم، وأن سفراء مصر في الخارج يتابعون الأمر لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الشخصيات البارزة.

كما استعرض الاجتماع قائمة المدعوين من الشخصيات العامة والمشاهير، في إشارة إلى الطابع الدولي المميز للاحتفالية.

خطة احتفالية متكاملة

من جانبه، استعرض محمد السعدي محاور التحضير للحدث، بدءًا من فقرات الحفل الرئيسي وحتى الفعاليات المصاحبة، إضافة إلى الترتيبات الإعلامية، مشيرًا إلى اهتمام واسع من المنصات الإعلامية العالمية لتغطية الافتتاح.

وأكد أن المتحف سيجذب أنظار العالم ليس فقط لقيمته المعمارية، بل لكونه إرثًا حضاريًا عالميًا يحكي قصة الإنسانية من بوابة مصر.

أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم
وأكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب أستاذ الآثار بجامعة طنطا، أن هذا المشروع العملاق ليس مجرد مكان لعرض القطع الأثرية، بل هو ملحمة وطنية متكاملة. المتحف، الذي يحتضن تاريخ آلاف السنين من الإبداع المصري، يجسد الدور الريادي لمصر في الحفاظ على تراثها ونقله للأجيال.

من فكرة على الورق إلى تحفة معمارية
وأشار المصري إلى أنه كان شاهدًا على البدايات الأولى للفكرة، حين أطلق الوزير فاروق حسني المشروع، وتولاه الدكتور زاهي حواس، في رحلة امتدت سنوات من العمل الدؤوب، جهدٌ ضخم اجتمع فيه الإبداع المعماري، الدقة الأثرية، والرؤية الاستراتيجية، حتى أصبح الحلم حقيقة تقترب من لحظة الميلاد.

حدث عالمي بامتياز
الافتتاح المقرر في الأول من نوفمبر 2025، كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون حدثًا عالميًا يعكس رسالة مصر الحضارية للعالم، وتجهيز المنطقة المحيطة بالمتحف وتنسيق المشهد الحضاري يؤكد أن الدولة تريد إخراج هذا اليوم بصورة مبهرة تُظهر الوجه الحقيقي لمصر.

منارة علمية وسياحية
يختم الدكتور المصري حديثه بأن المتحف المصري الكبير سيصبح منارة علمية وثقافية وسياحية، جاذبة لملايين الزوار سنويًا، ومكرسًا لمكانة مصر كقلب نابض للحضارة الإنسانية ومتحف مفتوح للعالم بأسره.

يوم تنتظره الأجيال
افتتاح المتحف المصري الكبير لن يكون مجرد حدث بروتوكولي، بل هو يوم تنتظره الأجيال ليشهدوا لحظة ميلاد جديدة للحضارة المصرية على مسرح العالم، إنه رسالة فخر من أرض الكنانة إلى الإنسانية، تؤكد أن مصر، برغم تعاقب العصور، ما زالت قادرة على إبهار العالم كما فعلت منذ آلاف السنين.

مصر المتحف المصري الكبير حضارة العالم الفعاليات حضارة المصرية

