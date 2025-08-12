مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أفضل لاعب في الجولة الأولى للدوري المصري

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً بشأن أفضل لاعب في الجولة الأولي للدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر “فيسبوك”: "أفضل لاعب في الجولة الأولي للدوري المصري؟

1- دغموم (المصري)

2- زيزو (الأهلي)

3- محمد شحاتة (الزمالك)

4- ياسين مرعي (الأهلي)

5- ناصر ماهر (الزمالك)

6- أحمد عاطف (زد)

7- لاعب آخر".

كان الإعلامي أمير هشام أكد أن الجهاز الفني لفريق الزمالك يدرس استبعاد سيف الدين الجزيري من قائمة لقاء الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وقال هشام، عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة “النهار”: “كما يدرس الجهاز الفني تواجد عمرو ناصر، مهاجم الزمالك، ضمن القائمة، ومنحه فرصة المشاركة”.

وأضاف: “محمد صبحي سوف يستمر في حراسة مرمى الزمالك خلال المباراة المقبلة”.

وتابع: “أحمد ربيع يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمشاركة مع الزمالك في المباريات. ولم يصل لمرحلة الجاهزية الكاملة حتى الآن، وعندما يتعافى ويشارك مع الزمالك سيكون مكسبا كبيرا”.