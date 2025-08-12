قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أفضل لاعب في الجولة الأولى للدوري المصري

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً بشأن أفضل لاعب في الجولة الأولي للدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر “فيسبوك”: "أفضل لاعب في الجولة الأولي للدوري المصري؟

1- دغموم (المصري)
2- زيزو (الأهلي)
3- محمد شحاتة (الزمالك)
4- ياسين مرعي (الأهلي)
5- ناصر ماهر (الزمالك)
6- أحمد عاطف (زد)
7- لاعب آخر".

كان الإعلامي أمير هشام أكد أن الجهاز الفني لفريق الزمالك يدرس استبعاد سيف الدين الجزيري من قائمة لقاء الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وقال هشام، عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة “النهار”: “كما يدرس الجهاز الفني تواجد عمرو ناصر، مهاجم الزمالك، ضمن القائمة، ومنحه فرصة المشاركة”.

وأضاف: “محمد صبحي سوف يستمر في حراسة مرمى الزمالك خلال المباراة المقبلة”.

وتابع: “أحمد ربيع يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمشاركة مع الزمالك في المباريات. ولم يصل لمرحلة الجاهزية الكاملة حتى الآن، وعندما يتعافى ويشارك مع الزمالك سيكون مكسبا كبيرا”.

