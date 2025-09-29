قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية في أكتوبر ونوفمبر للمصريين بالخارج.. فيديو
صاروخ مجهول يشعل سفينة هولندية قبالة عدن.. إصابة بحّارين وإجلاء الطاقم
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
Anker تكشف عن شاحن سريع مع شاشة ذكية وخصائص شحن متكيّف

احمد الشريف

أعلنت Anker عن شاحن جديد بقدرة 45 واط، يتميز بشاشة رقمية مدمجة تعرض مؤشرات الأداء اللحظية مثل الطاقة المستهلكة ودرجة حرارة الوحدة، إضافة إلى نسبة الشحن. 

كما يدعم هذا الشاحن ميزة Adaptive Charging، التي تُعدّل قوة التيار تلقائيًا بين 39 و20 و8 واط حسب نسبة بطارية الجهاز المتصل، من أجل تقليل استهلاك البطارية وارتفاع الحرارة. 

يمكن للمستخدمين التبديل بين وضع الشحن الذكي ووضع الشحن البطيء عبر نقرتين على أعلى الشاحن، بينما تعرض الشاشة الحالية والمختارة لهما في الوقت الفعلي.

شاحن Prime بواجهة TFT وشاشات متعددة

في وقتٍ سابق، كشفت Anker في معرض CES 2025 عن شاحن Prime بقدرة 140 واط يتضمن شاشة عرض تُظهر الأداء الحالي لكل منفذ، بما في ذلك الجهد، التيار، والحرارة. 

كما تم تسليط الضوء على قدرة الجهاز على الرصد الذكي للسلامة عبر تقنية Active Shield 2.0، التي تُجري فحوصات يومية لضمان موثوقية التشغيل. 

يحتوي الشاحن على عدة منافذ USB-C وUSB-A، ويُعتبر خطوة متقدمة في تحويل وحدات الشحن إلى أجهزة ذكية تعرض حالتها بوضوح للمستخدمين.

التصميم الوظيفي والاعتمادية

الشاحن الجديد يُظهر تصميمًا عمليًّا يُراعي بقاءه ثابتًا في المنفذ حتى مع توصيل كابلات متعددة، وقد وضعت المنافذ في الجانب السفلي لتقليل السحب على المقبس.

توفر الشاشة الرقمية شفافية مباشرة لحالة الشحن دون الحاجة لتطبيقات خارجية 

كما أن Anker تعمل على شواحن بقدرات أعلى (مثل Prime 160W مع شاشة ذكية) بحيث تجمع بين الأداء العالي والشاشة الذكية في وحدة واحدة.

الخلاصة

مع هذا الإصدار، تضع Anker معايير جديدة لوحدات الشحن، إذ تجمع بين السرعة، الذكاء، والشفافية في الأداء عبر شاشة ذكية وميزة التكيف التلقائي للشحن. 

يُشير هذا التوجه إلى أن مستقبل الشواحن ليس مجرد قطعة بلاستيكية تُخرج طاقة، بل جهاز تفاعلي يعكس الأداء بوضوح ويُراعي سلامة البطارية.

Anker الشحن الشحن الذكي

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

الاعمال

مديرية الطرق بالإسماعيلية تنهي أعمال محور الحمادات وتستعد لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة

محافظة سوهاج

إعانة شهرية وفرصة عمل.. استجابة سريعة من محافظ سوهاج لمعاناة مريض سرطان

الاعمال

الإسماعيلية تستعيد مظهرها الحضاري بحملات نظافة موسعة وصيانة الإنارة

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

