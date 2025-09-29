Anker تكشف عن شاحن سريع مع شاشة ذكية وخصائص شحن متكيّف

أعلنت Anker عن شاحن جديد بقدرة 45 واط، يتميز بشاشة رقمية مدمجة تعرض مؤشرات الأداء اللحظية مثل الطاقة المستهلكة ودرجة حرارة الوحدة، إضافة إلى نسبة الشحن.

كما يدعم هذا الشاحن ميزة Adaptive Charging، التي تُعدّل قوة التيار تلقائيًا بين 39 و20 و8 واط حسب نسبة بطارية الجهاز المتصل، من أجل تقليل استهلاك البطارية وارتفاع الحرارة.

يمكن للمستخدمين التبديل بين وضع الشحن الذكي ووضع الشحن البطيء عبر نقرتين على أعلى الشاحن، بينما تعرض الشاشة الحالية والمختارة لهما في الوقت الفعلي.

شاحن Prime بواجهة TFT وشاشات متعددة

في وقتٍ سابق، كشفت Anker في معرض CES 2025 عن شاحن Prime بقدرة 140 واط يتضمن شاشة عرض تُظهر الأداء الحالي لكل منفذ، بما في ذلك الجهد، التيار، والحرارة.

كما تم تسليط الضوء على قدرة الجهاز على الرصد الذكي للسلامة عبر تقنية Active Shield 2.0، التي تُجري فحوصات يومية لضمان موثوقية التشغيل.

يحتوي الشاحن على عدة منافذ USB-C وUSB-A، ويُعتبر خطوة متقدمة في تحويل وحدات الشحن إلى أجهزة ذكية تعرض حالتها بوضوح للمستخدمين.

التصميم الوظيفي والاعتمادية

الشاحن الجديد يُظهر تصميمًا عمليًّا يُراعي بقاءه ثابتًا في المنفذ حتى مع توصيل كابلات متعددة، وقد وضعت المنافذ في الجانب السفلي لتقليل السحب على المقبس.

توفر الشاشة الرقمية شفافية مباشرة لحالة الشحن دون الحاجة لتطبيقات خارجية

كما أن Anker تعمل على شواحن بقدرات أعلى (مثل Prime 160W مع شاشة ذكية) بحيث تجمع بين الأداء العالي والشاشة الذكية في وحدة واحدة.

الخلاصة

مع هذا الإصدار، تضع Anker معايير جديدة لوحدات الشحن، إذ تجمع بين السرعة، الذكاء، والشفافية في الأداء عبر شاشة ذكية وميزة التكيف التلقائي للشحن.

يُشير هذا التوجه إلى أن مستقبل الشواحن ليس مجرد قطعة بلاستيكية تُخرج طاقة، بل جهاز تفاعلي يعكس الأداء بوضوح ويُراعي سلامة البطارية.