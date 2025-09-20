قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول

عبد الفتاح تركي

خسائر الشحن في السيارات الكهربائية من المشاكل التي غالبًا ما يُستهان بها، على الرغم من تأثيرها المباشر على زيادة استهلاك التيار الكهربائي، ومن ثم زيادة فاتورة الكهرباء دون أي زيادة في مدى السير.

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) الألمانية أن جزءًا من الكهرباء، التي يتم سحبها أثناء الشحن، لا يصل فعليا إلى البطارية، بل يُستهلك في عمليات التحويل والتشغيل الداخلي للإلكترونيات.

خسائر الشحن في السيارات الكهربائية

حين شحن السيارات الكهربائية، لا تنتقل كمية الكهرباء القادمة من المقابس المنزلية أو من أجهزة الشحن الجداري (Wallbox) إلى البطارية بأكملها؛ إذ يُستهلك جزء منها في عمليات تحويل الطاقة عبر الشاحن الداخلي من تيار متردد إلى تيار مستمر، وفي تشغيل شبكة12 فولت، التي تتحكم في عملية الشحن.

واقرأ أيضًا:

سيارة كهربائية

يُعرف هذا الجزء المفقود باسم خسائر الشحن، وهو يزيد من استهلاك الكهرباء دون أن يسهم في زيادة مدى السير الكهربائي.

وفقًا لاختبارات نادي السيارات ADAC الألماني، فإن فقدان الكهرباء الناتج عن الكابل الداخلي للسيارة أو حزم البطاريات نفسها ليس له تأثير كبير، كذلك فإن التدفئة أو التبريد الخاصين بالبطارية ليسا من العوامل المؤثرة إلا في أثناء عمليات الشحن السريع، وفق دي بي إيه.

ومع ذلك، قد تتسبب التغذية من المقابس المنزلية في فقدان يصل إلى 4% من الطاقة، وهي نسبة ليست قليلة، ولذلك يوصي الخبراء بفحص التركيب الكهربائي المنزلي للتأكد من صلاحيته للتشغيل المستمر للسيارة.

شبكة 12 فولت

ومن أكبر المصادر لاستهلاك الكهرباء في أثناء الشحن عملية تحويل الطاقة عبر الشاحن الداخلي، بالإضافة إلى شبكة 12 فولت، التي تتحكم في سير عملية الشحن؛ إذ يستهلك ذلك وحده ما بين 100 و300 وات، ويكون تأثير هذه الخسائر أقل عند استخدام شاحن جداري مقارنة بالمقبس المنزلي؛ لأن زمن الشحن الأقصر يقلل المدة التي تعمل فيها الأجهزة الإلكترونية الداخلية للسيارة.

سيارة كهربائية

وتوضح البيانات أن ثمة فرقًا كبيرًا بين خسائر الشحن عبر المقابس المنزلية ووحدات الشاحن الجداري؛ إذ تتراوح الخسائر عند الشحن من المقابس المنزلية بين 10 و30٪ حسب نوع السيارة وقوة الشحن، في حين تتراوح الخسائر عند استخدام الشاحن الجداري بين 5 و10٪ فقط.

شاحن جداري

ولتقليل خسائر الشحن، يوصي الخبراء باتخاذ بعض الإجراءات المهمّة، منها الاعتماد على شاحن جداري لتقصير زمن الشحن، وشحن السيارة مباشرة بعد القيادة؛ إذ تكون البطارية دافئة وأكثر كفاءة.

كما ينبغي فحص التركيب الكهربائي المنزلي لضمان قدرته على تحمل الحِمل المستمر، بالإضافة إلى ضرورة تطوير الشواحن الداخلية.

السيارات الكهربائية خسائر الشحن في السيارات الكهربائية شحن السيارات الكهربائية شاحن جداري تقصير زمن الشحن

