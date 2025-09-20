أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

لا يقتصر مستقبل التنقل على ما نراه في صالات العرض أو على الطرقات اليوم، بل يبدأ غالبًا في استوديوهات التصميم حيث ترسم ملامح الغد بخطوط مبتكرة وأفكار جريئة.

وفي هذا السياق، كشفت جنرال موتورز مؤخرًا عبر حسابها الرسمي للتصميم على إنستغرام عن خمسة مفاهيم جديدة كليًا، تعكس طموح الشركة لاستكشاف حلول تنقل مختلفة تمتد من السيارات الرياضية الكهربائية إلى المركبات الجوية.

هذه النماذج ليست مخصصة للإنتاج التجاري، لكنها بمثابة مختبر إبداعي يعكس كيف يمكن أن يبدو مستقبل السيارات.

المفهوم الأول: P1 الرياضية المكشوفة

يمثل طراز P1 رؤية متطرفة لسيارة رياضية كهربائية، بملامح مستوحاة من سيارات الاختبار القديمة مثل فورد إنديجو 1996.

تأتي السيارة بدون زجاج أمامي، مع مقعد قيادة مركزي ومقعدين طويلين، ما يعزز الطابع التجريبي.

يتضمن تصميمها البسيط مصابيح LED نحيفة وهيكلًا مكشوف العجلات يشبه "الحوض"، بالإضافة إلى مؤخرة بارزة تمنحها حضورًا قويًا.

المفهوم الثاني: P2 الديناميكي الهوائي

يستعرض طراز P2 جانبًا آخر من توجهات جنرال موتورز، حيث يركز على الكفاءة الهوائية القصوى.

يتميز بزجاج أمامي مائل بشدة وسقف انسيابي ينساب إلى مؤخرة منخفضة.

رغم طوله، يقتصر على بابين يُفتحان للأعلى في تصميم مستقبلي ملفت.

وتبرز الملصقات الجانبية دمج تقنيات القيادة الذاتية، ما يوضح التوجه نحو الاعتماد على الأنظمة الذكية لتقليل تدخل السائق.

تؤكد جنرال موتورز أن هذه المفاهيم الخمسة ليست سوى منصات لاستكشاف الأفكار، إذ تغطي مجالات متنوعة تشمل مركبات الطرق، سيارات السباقات، مركبات الخدمات، المغامرات، وحتى حلول النقل الجوي العمودي (VTOL).

بدلًا من بناء نماذج أولية واقعية مكلفة، اعتمدت الشركة على الرسومات الرقمية المتطورة والنماذج المصغرة لتجسيد أفكارها بشكل بصري ملموس.

تكشف هذه التصاميم عن جانب إبداعي غير مألوف لدى جنرال موتورز، حيث تركز على استشراف مستقبل التنقل بكل أشكاله بدلًا من مجرد تقديم سيارات جديدة للإنتاج.

وبينما قد لا نرى هذه النماذج على الطرق في أي وقت قريب، فإنها تُلمح إلى اتجاهات تقنية وتصميمية قد تجد طريقها إلى طرازات الشركة خلال العقد القادم.