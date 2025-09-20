قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
عزة عاطف

لا يقتصر مستقبل التنقل على ما نراه في صالات العرض أو على الطرقات اليوم، بل يبدأ غالبًا في استوديوهات التصميم حيث ترسم ملامح الغد بخطوط مبتكرة وأفكار جريئة. 

وفي هذا السياق، كشفت جنرال موتورز مؤخرًا عبر حسابها الرسمي للتصميم على إنستغرام عن خمسة مفاهيم جديدة كليًا، تعكس طموح الشركة لاستكشاف حلول تنقل مختلفة تمتد من السيارات الرياضية الكهربائية إلى المركبات الجوية. 

هذه النماذج ليست مخصصة للإنتاج التجاري، لكنها بمثابة مختبر إبداعي يعكس كيف يمكن أن يبدو مستقبل السيارات.

المفهوم الأول: P1 الرياضية المكشوفة

يمثل طراز P1 رؤية متطرفة لسيارة رياضية كهربائية، بملامح مستوحاة من سيارات الاختبار القديمة مثل فورد إنديجو 1996. 

تأتي السيارة بدون زجاج أمامي، مع مقعد قيادة مركزي ومقعدين طويلين، ما يعزز الطابع التجريبي. 

يتضمن تصميمها البسيط مصابيح LED نحيفة وهيكلًا مكشوف العجلات يشبه "الحوض"، بالإضافة إلى مؤخرة بارزة تمنحها حضورًا قويًا. 

المفهوم الثاني: P2 الديناميكي الهوائي

يستعرض طراز P2 جانبًا آخر من توجهات جنرال موتورز، حيث يركز على الكفاءة الهوائية القصوى. 

يتميز بزجاج أمامي مائل بشدة وسقف انسيابي ينساب إلى مؤخرة منخفضة. 

رغم طوله، يقتصر على بابين يُفتحان للأعلى في تصميم مستقبلي ملفت. 

وتبرز الملصقات الجانبية دمج تقنيات القيادة الذاتية، ما يوضح التوجه نحو الاعتماد على الأنظمة الذكية لتقليل تدخل السائق.

تؤكد جنرال موتورز أن هذه المفاهيم الخمسة ليست سوى منصات لاستكشاف الأفكار، إذ تغطي مجالات متنوعة تشمل مركبات الطرق، سيارات السباقات، مركبات الخدمات، المغامرات، وحتى حلول النقل الجوي العمودي (VTOL). 

بدلًا من بناء نماذج أولية واقعية مكلفة، اعتمدت الشركة على الرسومات الرقمية المتطورة والنماذج المصغرة لتجسيد أفكارها بشكل بصري ملموس.

تكشف هذه التصاميم عن جانب إبداعي غير مألوف لدى جنرال موتورز، حيث تركز على استشراف مستقبل التنقل بكل أشكاله بدلًا من مجرد تقديم سيارات جديدة للإنتاج. 

وبينما قد لا نرى هذه النماذج على الطرق في أي وقت قريب، فإنها تُلمح إلى اتجاهات تقنية وتصميمية قد تجد طريقها إلى طرازات الشركة خلال العقد القادم.

سيارة كهربائية أغرب سيارة كهربائية سيارات كهربائية سيارات أغرب سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

بالصور

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد