اتهامات خطيرة تهز Anker.. دعاوى قضائية تزعم أن بنوك الطاقة الشهيرة قد تشتعل وتنفجر

تواجه شركة Anker Innovations، المعروفة عالميًا ببنوك الطاقة الخاصة بالهواتف الذكية، أزمة قانونية متصاعدة في الولايات المتحدة، حيث تم رفع دعوتين قضائيتين جماعيتين ضدها تتهمان بعض أشهر منتجاتها بأنها تشكل خطر اشتعال وحريق.

تأتي هذه الإجراءات القانونية بعد أن قامت الشركة الشهر الماضي بتوسيع حملة سحب للمنتجات، مضيفة خمسة طرازات جديدة إلى قائمة الأجهزة التي يُحتمل أن تكون خطرة.

وتركز كلتا الدعوتين الجديدتين على أن بنوك الطاقة من طراز PowerCore 10000 معيبة وتشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المستهلكين.

تفاصيل الدعاوى القضائية

أُقيمت الدعوى الأولى في 19 يونيو من هذا العام في محكمة فيدرالية بكاليفورنيا من قبل المدعي جيري لايت، بينما أُقيمت الثانية في 2 يوليو 2025 في محكمة فيدرالية بنيويورك من قبل المدعي كريستوفر هول.

وتتهم كلتا القضيتين الشركة بانتهاك قوانين حماية المستهلك الفيدرالية والمحلية، وتلقيان باللوم على بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة داخل بنوك الطاقة باعتبارها سبب الخطر.

تشمل قائمة بنوك الطاقة المذكورة في الدعاوى طرازات شهيرة مثل:

Anker PowerCore 10000 (A1263)

Anker Power Bank 10000 (A1257)

Anker MagGo Power Bank 10000 (A1652)

وغيرها من الطرازات بسعة 20,000 مللي أمبير.

تسويق خادع وتعويضات غير كافية

يزعم المدعي كريستوفر هول أن Anker سوّقت لمنتجاتها على أنها آمنة تمامًا، مع الترويج لميزات سلامة مثل الحماية من الشحن الزائد والتحكم في درجة حرارة الإخراج.

لكنه يضيف أن الشركة فشلت في تقديم تحذيرات كافية أو ضمانات ضد الانفجارات أو الحرائق الناجمة عن عيب في البطارية.

ومما يعزز موقف المدعين هو أن Anker نفسها قامت في 12 يونيو بسحب 1.15 مليون بنك طاقة بسبب مخاوف من أن "بطارية الليثيوم أيون يمكن أن ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط، مما يشكل خطر الحريق والحروق للمستهلكين".

ويقول المدعون إنهم لم يكونوا ليشتروا هذه المنتجات لو علموا بالعيب الموجود فيها. كما انتقدوا عرض الشركة لتعويضهم بمنتج بديل أو بطاقات هدايا بدلاً من استرداد نقدي كامل، معتبرين أن هذا التعويض غير كافٍ لأنه لا يغطي الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المحترقة أو تكلفة التخلص الآمن من الأجهزة المعيبة.

ماذا يعني هذا للمستهلكين؟

تسعى الدعاوى القضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار وتكاليف المحاكمة، بالإضافة إلى إدانات بخرق العقد والضمان والإثراء غير المشروع.

وفي حال توصلت Anker إلى تسوية في هذه القضايا، وهو ما يحدث عادةً، يتم تقسيم مبلغ التسوية بين المتضررين بعد خصم أتعاب المحامين.

وعلى الرغم من أن التعويضات الفردية في مثل هذه القضايا غالبًا ما تكون رمزية، إلا أنها تمثل ضغطًا كبيرًا على الشركات لتحسين معايير السلامة والشفافية مع عملائها في المستقبل.