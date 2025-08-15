قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل حبس البلوجر أم عدي
مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام
مفتي الجمهورية: "إسرائيل الكبرى" أكذوبة سياسية لا أساس لها من الواقع وخرافة قديمة
التعاون الإسلامي تدين خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 30 كلمة تشفع لمن رحلوا
أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025
عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات
Anker تطلق إصدارا جديدا من جهاز باور بانك لاسلكي نحيف جدا

باور بانك Anker
باور بانك Anker
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنكر Anker عن توفر إصدار جديد من بنك الطاقة المحمول Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) في السوق الأمريكية، بلون جديد يحمل اسم Sprout Green.

يحتفظ الإصدار الجديد بنفس التصميم والمواصفات التقنية، لكن يتميز بهيكل معدني بلمسة لونية بين الأخضر والأزرق، مع هيكل خارجي بلون مشابه، ويبلغ حجمه 102 × 70.6 × 8.6 ملم، ويزن حوالي 122 جراما.

يأتي بنك الطاقة بسعة 5000 مللي أمبير، وهو معتمد من Qi2، ويقدم قدرة شحن لاسلكي تصل إلى 15 واط، قادرة على شحن هاتف iPhone 16 Pro بنسبة 25% خلال 42 دقيقة تقريبا، بحسب صفحة المنتج. 

كما يحتوي على منفذ USB-C يدعم الشحن السلكي حتى 20 واط، مما يسمح بشحن نفس الهاتف بنسبة 25% في نحو نصف ساعة.

ووفقا لـ أنكر، فإن بنك الطاقة قادر على شحن iPhone 16 Pro حتى 80% من سعته الكلية، كما يمكن إعادة شحنه بالكامل خلال أقل من ساعتين عبر منفذ USB-C بقوة 20 واط. 

ويعتمد الجهاز على تقنيات التبريد باستخدام الجرافين ورقاقات NTC المزدوجة، التي تحافظ على درجة حرارة التشغيل دون تجاوز 104 درجات مئوية، وهي أقل بـ14 درجة مئوية من المتوسط الصناعي.

الإصدار الجديد باللون Sprout Green متوفر بسعر 55 دولارا، وهو نفس سعر الإصدارات الأخرى.

Anker Nano Power Bank

إطلاق باور بانك Anker Zolo بقدرة 22.5 واط وسعة 10000 مللي أمبير

وفي سياق آخر، رصد مؤخرا بنك طاقة جديد من أنكر يتوقع طرحه قرييا، تحت اسم Anker Zolo 22.5W Power Bank 10K with Built-In USB-C Cable، أو المعروف أيضا برقم الموديل A110D.

يوفر هذا الجهاز قدرة شحن تصل إلى 22.5 واط من خلال كابل USB-C مدمج ثنائي الاتجاه، كما يحتوي على منفذي USB-C وUSB-A، وتصل القدرة الإجمالية عند شحن عدة أجهزة في الوقت ذاته إلى 15 واط.

يأتي بنك الطاقة بسعة 10000 مللي أمبير/37 واط ساعي، ويستغرق شحنه الكامل حوالي ثلاث ساعات باستخدام مدخل بقوة 20 واط. 

يتميز الجهاز أيضا بشاشة رقمية لعرض مستوى البطارية المتبقي، بالإضافة إلى وضع الشحن البطيء للأجهزة الصغيرة مثل السماعات اللاسلكية.

تبلغ أبعاده 140 × 72 × 15 ملم، ويزن حوالي 229 جراما، ومن المتوقع أن يتوفر بلونين: الأسود والأبيض، بسعر 30 دولارا.

Anker باور بانك أنكر باور بانك بنك طاقة جديد

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

روزاليوسف

"الجهاد في سبيل مصر".. عدد تذكاري تاريخي لـ روزاليوسف

برنامج تدريبي

بدء البرامج التدريبية لمستفيدي مبادرة “أمل جديد” بالمنوفية

نقابة المحامين

نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

