Anker تطلق إصدارا جديدا من جهاز باور بانك لاسلكي نحيف جدا

أعلنت شركة أنكر Anker عن توفر إصدار جديد من بنك الطاقة المحمول Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) في السوق الأمريكية، بلون جديد يحمل اسم Sprout Green.

يحتفظ الإصدار الجديد بنفس التصميم والمواصفات التقنية، لكن يتميز بهيكل معدني بلمسة لونية بين الأخضر والأزرق، مع هيكل خارجي بلون مشابه، ويبلغ حجمه 102 × 70.6 × 8.6 ملم، ويزن حوالي 122 جراما.

يأتي بنك الطاقة بسعة 5000 مللي أمبير، وهو معتمد من Qi2، ويقدم قدرة شحن لاسلكي تصل إلى 15 واط، قادرة على شحن هاتف iPhone 16 Pro بنسبة 25% خلال 42 دقيقة تقريبا، بحسب صفحة المنتج.

كما يحتوي على منفذ USB-C يدعم الشحن السلكي حتى 20 واط، مما يسمح بشحن نفس الهاتف بنسبة 25% في نحو نصف ساعة.

ووفقا لـ أنكر، فإن بنك الطاقة قادر على شحن iPhone 16 Pro حتى 80% من سعته الكلية، كما يمكن إعادة شحنه بالكامل خلال أقل من ساعتين عبر منفذ USB-C بقوة 20 واط.

ويعتمد الجهاز على تقنيات التبريد باستخدام الجرافين ورقاقات NTC المزدوجة، التي تحافظ على درجة حرارة التشغيل دون تجاوز 104 درجات مئوية، وهي أقل بـ14 درجة مئوية من المتوسط الصناعي.

الإصدار الجديد باللون Sprout Green متوفر بسعر 55 دولارا، وهو نفس سعر الإصدارات الأخرى.

Anker Nano Power Bank

إطلاق باور بانك Anker Zolo بقدرة 22.5 واط وسعة 10000 مللي أمبير

وفي سياق آخر، رصد مؤخرا بنك طاقة جديد من أنكر يتوقع طرحه قرييا، تحت اسم Anker Zolo 22.5W Power Bank 10K with Built-In USB-C Cable، أو المعروف أيضا برقم الموديل A110D.

يوفر هذا الجهاز قدرة شحن تصل إلى 22.5 واط من خلال كابل USB-C مدمج ثنائي الاتجاه، كما يحتوي على منفذي USB-C وUSB-A، وتصل القدرة الإجمالية عند شحن عدة أجهزة في الوقت ذاته إلى 15 واط.

يأتي بنك الطاقة بسعة 10000 مللي أمبير/37 واط ساعي، ويستغرق شحنه الكامل حوالي ثلاث ساعات باستخدام مدخل بقوة 20 واط.

يتميز الجهاز أيضا بشاشة رقمية لعرض مستوى البطارية المتبقي، بالإضافة إلى وضع الشحن البطيء للأجهزة الصغيرة مثل السماعات اللاسلكية.

تبلغ أبعاده 140 × 72 × 15 ملم، ويزن حوالي 229 جراما، ومن المتوقع أن يتوفر بلونين: الأسود والأبيض، بسعر 30 دولارا.