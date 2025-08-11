قدرة شحن جبارة تصل إلى 25 واط .. تسريب شاحن سيارة لاسلكي محدث من Anker

تستعد شركة Anker لإطلاق نسخة محدثة من قاعدة الشحن اللاسلكية المخصصة للسيارات، والتي ستحمل ترقية إلى معيار Qi 2.2.

ووفقًا لتسريب حديث، ستأتي النسخة الجديدة من الشاحن برقم الطراز A2933، بسعر متوقع يبلغ 69.99 دولارًا في الولايات المتحدة، مقارنة بالجيل الحالي غير الـ Prime الذي يبلغ سعره حوالي 60.99 دولارًا ويقتصر على شحن سريع بقدرة 15 واط فقط.

شاحن لاسلكي لأجهزة مختلفة

وفقا لموقع" anker "سيحمل الطراز الجديد اسم Prime MagGo Qi v2.2 Wireless Car Charging Pad، ومع ترقية Qi 2.2 سيتمكن من تقديم شحن سريع يصل إلى 25 واط إلا أنه في المقابل هذه الزيادة في السرعة لن تكون التحسين الوحيد، إذ يشير التسريب إلى أن الشاحن الجديد سيحتوي على مروحة تبريد مدمجة، وتساعد على الحفاظ على درجة حرارة الهاتف منخفضة، ما قد يضمن استقرار الشحن على المدى الطويل وسيضم مؤشرًا للطاقة لعرض حالة التشغيل.

تصميم شاحن

يبدو أن شركة Anker ق قامت بإجراء العديد من التعديلات الطفيفة، حيث يظهر الطراز الجديد أطول قليلًا وذلك من الإصدار الحالي غير الـ Prime.

وفي السياق نفسه حتى الآن، لم يتم الكشف عن موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن حصول الشاحن على شهادة من اتحاد الطاقة اللاسلكية (Wireless Power Consortium) يشير إلى أن طرحه في الأسواق قد يكون قريبًا.