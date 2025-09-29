قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
تفاصيل جديدة حول هجوم سلسلة توريد من قبل برمجية الدودة الخبيثة

أحمد عبد القوى

أجرى فريق أبحاث التهديدات لدى كاسبرسكي العالمية المتخصصة فى أمن المعلومات  تحليلاً للحزمة المرتبطة بالحالة الأولى للهجوم، والتي احتوت على البرمجية الخبيثة ShaiHulud، وقدّم تحليلات شاملة ومفصلة عن طريقة شن هذه البرمجية الخبيثة الذاتية النسخ لإحدى هجمات سلسلة التوريد على منظومة npm. ووفقاً لأحدث للأبحاث  أصابت برمجية Shai-Hulud الخبيثة 190 حزمةً برمجيةً عبر 530 إصداراً إجمالياً من الحزم، مما يعكس أن الهجوم أسفر عن نشر إصدارات مخترقة متعددة ضمن عدد كبير من الحزم.

تعرف برمجية Shai-Hulud بأنها ذاتية النسخِ، وقد اكتشفت للمرة الأولى بتاريخ 15 سبتمبر لعام 2025، وتنتشر هذه البرمجية الخبيثة تلقائياً عبر حسابات المطورين، وذلك بسرقة رموز المصادقة ونشر إصدارات مخترقة ومصابة من الحزم البرمجية الشرعية. امتد نطاق الهجوم على نحو واسع، ويقدّم تحليل كاسبرسكي شرحًا تقنيًا لآلية الإصابة الأولية وآليات انتشار برمجية الدودة المتطورة.  

يعلق على هذه المسألة «فلاديمير غورسكي»، محلل البرمجيات الخبيثة في قسم أبحاث التهديدات : « يقدّم تحليلنا معلومات استخبارية شديدة الأهمية حول آلية عمل هجوم سلسلة التوريد والحجم الفعلي لانكشاف المستودعات. فتلك البرمجية الخبيثة حوّلت المستودعات الخاصة من المؤسسات إلى حسابات الأفراد، وهو بلا شك تصعيد خطير في مستوى هجمات سلسلة التوريد، ويهدد أعمال التطوير البرمجي الخاصة التي دامت أعواماً طويلة. ويوضح هذا البحث أهمية احتفاظنا بموجز بيانات تهديدات البرمجيات المفتوحة المصدر  فالمؤسسات تحتاج إلى معلومات استخبارية لحظية عن الحزم المخترقة لحماية مسارات التطوير لديها من هذه الهجمات المعقدة والمتطورة».  

و توصل الباحثون إلى سمة فارقة شديدة الأهمية؛ إذ كانت جميع الحزم التي أصيبت لاحقاً تشغل تعليمات برمجية خبيثة من نصوص أكواد بعد التثبيت، أما الحزمة المرتبطة بالحالة الأولى للهجوم، تمّ تنفيذ الأمر بواسطة الحزمة قبل إجراء التثبيت، مما يؤكد أن الحزمة هي مصدر الهجوم وليس نتيجة للاصابة الثانوية من الانتشار الآلي اللاحق للبرمجية الخبيثة.  

وتحتوي برمجية الدودة الخبيثة Shai-Hulud على وظائف لاختراق المستودعات الخاصة للمؤسسات على موقع GitHub. ولا تكتفي البرمجية بسرقة رموز المصادقة، بل تعمل على ترحيل المستودعات الخاصة والداخلية من حسابات المؤسسات في GitHub إلى حسابات الأفراد، فتكشف الأكواد المصدرية السرية الخاصة بالمؤسسات للعامة، وتُتيح الاطلاع الكامل على قواعد الأكواد البرمجية.

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

معهد الموسيقى

تشيللو وبيانو وفلوت روسى بمعهد الموسيقى

إبراهيم الكرداني

إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين يقدمان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

الفنان اشرف عبد الباقي مع الجمهور

أشرف عبد الباقي بلتقط الصور مع جمهوره في عرض مسلسل ولد بنت شايب

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

