الحماية المتقدمة من البصمة الرقمية في iOS 26 تعزز خصوصية Safari

عززت شركة Apple بشكل كبير من إجراءات الخصوصية في نظام التشغيل iOS 26 الجديد، حيث أتاحت ميزة "الحماية المتقدمة من التتبع والبصمة الرقمية" في متصفح Safari افتراضياً لجميع أوضاع التصفح.

وتُعد هذه الخطوة تصعيداً مباشراً ضد أدوات التتبع المتقدمة التي تستخدمها الشركات الإعلانية لإنشاء ملفات تعريف فريدة للمستخدمين.

ما هي البصمة الرقمية وكيف يتصدى لها Safari؟

البصمة الرقمية (Digital Fingerprinting) هي تقنية تتبع تعتمد على جمع مجموعة من البيانات الخاصة بالجهاز والمتصفح، مثل دقة الشاشة، والخطوط المثبتة، وإصدار نظام التشغيل، والإعدادات المخصصة، لتكوين "بصمة" فريدة لكل مستخدم.

تمكن هذه البصمة أدوات التتبع من تحديد هوية المستخدم عبر المواقع المختلفة حتى لو قام بحذف ملفات تعريف الارتباط (Cookies).

في إطار سياسات الخصوصية الجديدة لنظام iOS 26، يقوم متصفح Safari بتطبيق الإجراءات التالية لمكافحة هذه التقنية:

تشويش البيانات (Data Noise): يقوم Safari بإضافة تشويش أو جعل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي يستخدمها المتتبعون لقراءة خصائص الجهاز تُرجع نتائج مختلفة في كل مرة، مما يقلل بشكل كبير من القدرة على إنشاء بصمة فريدة.

توحيد الهوية: يعمل Safari على تقديم نسخة مبسطة وموحدة من إعدادات النظام للمتتبعين، مما يجعل عدداً كبيراً من أجهزة المستخدمين تبدو وكأنها متطابقة، وبالتالي يصعّب عملية عزل جهاز معين وتحديد هويته.

تفعيل الحماية المتقدمة بشكل افتراضي للجميع

تكمن أهمية تحديث iOS 26 في توسيع نطاق ميزة "الحماية المتقدمة من التتبع والبصمة الرقمية"، حيث كانت هذه الميزة في الإصدارات السابقة (مثل iOS 17) مقتصرة على وضع التصفح الخاص (Private Browsing) فقط.

مع نظام iOS 26، أصبحت الميزة تعمل بشكل افتراضي في "جميع أوضاع التصفح" (All Browsing)، بما في ذلك علامات التبويب العادية. هذا التحول يعني أن المستخدمين سيستفيدون من مستوى أعلى من الخصوصية دون الحاجة إلى تغيير الإعدادات يدوياً.

طريقة التحقق من التفعيل (للمستخدمين)

على الرغم من أن الميزة يتم تفعيلها افتراضياً بعد التحديث إلى iOS 26، يمكن للمستخدمين التحقق من تفعيلها أو تغيير الإعدادات يدوياً عبر الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات (Settings).

انتقل إلى Safari.

انقر على متقدمة (Advanced).

اختر الحماية المتقدمة من التتبع والبصمة الرقمية (Advanced Tracking and Fingerprinting Protection).

تأكد من اختيار جميع أوضاع التصفح (All Browsing).

يؤكد محللو التكنولوجيا أن توسيع هذه الحماية يمثل تحدياً كبيراً لشركات التتبع والإعلانات التي تعتمد على تحديد المستخدمين لتقديم الإعلانات المستهدفة، ويعزز مكانة Apple كشركة رائدة في مجال حماية خصوصية المستخدم.